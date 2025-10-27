Un milion de hectare au ars în Ucraina. Rusia, acuzată că alimentează în mod deliberat flăcările. „Nu există bombardamente accidentale”

În 2024, aproape un milion de hectare de teren din Ucraina au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la acest lucru, dar imaginile cu drone care ținteau pompierii au ridicat problema crimelor de război. „În 50% dintre cazuri, în timp ce luptăm cu focul, o dronă zboară până la camionul nostru de pompieri și trebuie să ne oprim pentru a o neutraliza”, a povestit directorul unui parc natural din Ucraina, citat de The Guardian.

Natalia Pryprosta avea grijă de porcii din gospodărie când focul a cuprins satul Studenok, lângă orașul Izium, în estul Ucrainei. Nu era timp de pierdut. A luat actele, a urcat-o pe mama ei în vârstă în mașina unui prieten și a încercat să scoată animalele din grajd.

Fumul și viteza cu care se răspândea focul au făcut acest lucru imposibil. Nu a văzut animalele arzând, dar a aflat mai târziu ce soartă le-a fost rezervată.

Fumul a acoperit Studenok, transformând satul într-un loc întunecat ca noaptea. Vecinii lui Pryprosta au luptat cu flăcările cu cazmale și lopeți, săpând în pământul ars pentru a opri înaintarea focului. Pompierii au sosit, dar focul era implacabil. La un moment dat, a cuprins o mașină de pompieri, blocând echipajul.

Minele și munițiile neexplodate, rămase împrăștiate de la ocupația rusă și eliberarea ulterioară din 2022, au explodat în căldură. Fiecare explozie a alimentat flăcările, aruncând resturi în flăcări, crengi și scântei peste tot în sat. Copacii au luat foc, iar fragmente de lemn au fost aruncate la 700-800 de metri, își amintește Serghei Kohan, primarul satului.

Abia în jurul orei 21:00, când vântul s-a schimbat și exploziile s-au potolit, echipele au putut să intervină și să înceapă în sfârșit să stingă flăcările.

Pryprosta și ceilalți săteni au supraviețuit, adăpostindu-se într-o așezare vecină. Când s-au întors, au găsit multe case arse, copaci carbonizați și clădiri distruse, o altă cicatrice pe un sat deja devastat de război.

Conform întreprinderii de stat Forests of Ukraine, cel mai mare număr de incendii pe teritoriul controlat de Ucraina în acest an a avut loc în pădurile din jurul orașului Izium din regiunea Harkov, unde se află Studenok. În primele opt luni ale anului 2025, regiunea Harkov a înregistrat 60% din totalul incendiilor forestiere. Incendiul care a cuprins Studenok a izbucnit într-o pădure din parcul național, la aproximativ 23 km de sat, și s-a extins rapid spre nord, distrugând 6.000 de hectare.

Linia frontului, transformată într-un butoi cu pulbere

Incendiile forestiere în expansiune au devenit parte din „noua normalitate” într-o lume tot mai caldă. Dar amploarea incendiilor din Ucraina este extraordinară chiar și în aceste condiții, depășind cu mult orice s-a văzut în restul Europei. În 2024, aproape un milion de hectare din Ucraina au ars: mai mult de două ori suprafața care a ars în întreaga UE în aceeași perioadă.

Analiza efectuată de The Guardian și Kyiv Independent pe baza imaginilor satelitare, a datelor de monitorizare și a mărturiilor de pe teren leagă devastarea pădurilor din Ucraina direct de invazia rusă. Incendiile s-au întins într-un arc de-a lungul liniei frontului de război din Ucraina. Flăcările sunt concentrate în regiunile din est, unde au avut loc majoritatea luptelor.

Incendiile din Ucraina sunt diferite de cele din Canada și Siberia, unde suprafețe uriașe ard timp de câteva luni. Datele de monitorizare arată sute de incendii mici și frecvente, care ard cu intensitate redusă, aproape sigur provocate de explozii.

Terenurile agricole abandonate, care se transformă în pășuni sau păduri tinere, reprezintă o treime din suprafața arsă în 2024.

Condițiile de căldură și secetă au transformat linia frontului într-un butoi cu pulbere, unde exploziile au provocat adesea incendii mai mari, imposibil de controlat în condiții de siguranță din cauza prezenței minelor terestre.

Urmările incendiilor de pădure izbucnite în Ucraina în zona Luhansk Foto: Profimedia

Această combinație a făcut din 2024 unul dintre cei mai grav ani din punct de vedere al incendiilor înregistrate vreodată în Donețk, Lugansk și Zporojia, spune James MacCarthy, cercetător asociat la Global Forest Watch.

„Numai în Donetsk, pierderea acoperirii cu copaci din cauza incendiilor a fost de peste 40 de ori mai mare decât media pe termen lung pentru perioada 2001-2023. Anii de conflict, degradarea pădurilor și căldura extremă au pregătit aceste peisaje pentru incendii”.

Echipele de intervenție, sub atac

Angajații parcului național și pompierii spun că flăcările nu sunt singura amenințare. În timp ce încearcă să le stingă, ei spun că sunt ținta dronelor rusești.

„Dronele sunt mereu deasupra noastră”, spune Serghei Skoryk, directorul parcului național Kamianska Sich. „În timp ce câțiva dintre noi stingem focul, alți doi stau cu puștile în mână, supraveghind să nu zboare vreo dronă și să lovească camionul”.

Angajații parcului sting singuri incendiile, deoarece serviciul de urgență al statului consideră că teritoriul este prea periculos pentru a interveni. La început, au instalat sisteme de război electronic (care bruiază semnalele dronelor) pe camioanele de pompieri. Dar au descoperit că bruiajele nu funcționează pe ultimele generații de drone, așa că au apelat la puști de vânătoare împrumutate pentru a le ține la distanță.

„În aproximativ 50% din cazuri, în timp ce stingem un incendiu, o dronă zboară până la camionul nostru de pompieri și trebuie să o neutralizăm”, spune Skoryk.

Videoclipurile postate de trupele ruse pe rețelele sociale arată camioane de pompieri și personalul acestora fiind atacate. Adesea, aceste atacuri urmează un model de „dublă lovitură”, cu o explozie inițială care provoacă un incendiu, iar același loc fiind atacat a doua oară după sosirea echipajelor de salvare și pompieri.

O brigadă rusă care operează drone în Herson postează în mod regulat pe canalul său Telegram videoclipuri filmate din atacurile cu drone.

Într-o serie de clipuri, piloții de drone țintesc o benzinărie, provocând un incendiu. Când mașina de pompieri ajunge pentru a stinge focul, o a doua dronă „sinucigașă” o lovește, explodând la impact. The Guardian și Kyiv Independent au comparat aceste videoclipuri cu fotografiile furnizate de serviciul de urgență al Ucrainei, care arată cabina mașinii de pompieri avariată de explozie.

Deși pagubele și incendiile sunt o consecință obișnuită a războiului, atacarea deliberată a echipelor de salvare, provocarea de incendii sau încurajarea acestora să ardă într-un mod care provoacă distrugerea deliberată și pe termen lung a mediului ar fi considerate crime de război în conformitate cu dreptul internațional.

În toată Ucraina, procurorii încearcă să stabilească dacă atacurile vizează în mod intenționat resursele naturale. Copacii au oferit ambelor părți acoperire împotriva dronelor, ceea ce face ca pădurile să fie ținta unor incendii deliberate, spun experții.

„Nu există bombardamente accidentale – fiecare atac este o acțiune militară deliberată”, spune Vitali Nikitin, șef adjunct al parchetului regional din Herson. „Fiecare caz de bombardament care afectează resursele naturale – de la parcuri naționale la păduri și alte situri ecologice - este documentat”.

Ancheta acestor cazuri durează mult timp. Forțele de ordine nu pot adesea accesa siturile - multe dintre ele se află în zone de luptă, unde izbucnesc cele mai multe incendii, pe terenuri minate sau în zone încă ocupate de Rusia. Dificultatea, spune Nikitin, constă în stabilirea unei relații de cauzalitate care să dovedească că anumiți membri ai personalului militar rus sunt responsabili de incendiile provocate în mod deliberat sau de atacurile asupra serviciilor de urgență.

Fermierii și soldații ucrianeni se confruntă cu incendii noi în fiecare zi, în urma cărora terenurile arabile și echipamentele lor agricole sunt distruse. Foto: Profimedia Images

Anhelina Hrytsei, cercetătoare în cadrul grupului ucrainean de investigații Truth Hounds, spune că rapoartele privind atacurile asupra echipelor de salvare s-au intensificat în 2024 și 2025. Precizia armelor, absența țintelor militare în apropiere și utilizarea repetată a tacticii „double-tap” indică o țintire deliberată, spune ea.

„Dacă o mică dronă cu cameră este utilizată pentru a ataca personalul de salvare, iar operatorul îi poate vedea pe fața locului purtând insigne, atunci putem vorbi - dacă nu despre intenție - cel puțin despre eșecul de a preveni vătămarea”.

Agricultura, în pericol

Cele mai multe incendii forestiere de amploare au loc în apropierea zonelor de luptă active, unde solul este presărat cu o varietate de obiecte explozive. Minele terestre și munițiile neexplodate rămase în urma ocupației sau a detonărilor eșuate se pot aprinde la căldură, alimentând incendiile și făcând stingerea acestora extrem de periculoasă.

Forțele rusești efectuează, de asemenea, operațiuni de minare la distanță, inclusiv cu mine antipersonal cunoscute sub numele de „petale”, aruncate de pe drone.

„Odată am deminat această zonă de 8 hectare în apropierea unui drum. Câteva zile mai târziu, petalele erau deja acolo”, spune Skoryk. În timpul verilor calde și uscate, muniția se poate încălzi și detona spontan.

Minele și munițiile încetinesc, de asemenea, stingerea incendiilor. În zona forestieră Izium, situată pe linia frontului, unde aproximativ 90 % din teritoriu rămâne minat, unitățile pirotehnice trebuie să inspecteze zona înainte ca echipajele să poată începe stingerea incendiilor.

Peste 2 milioane de mine au fost amplasate în Ucraina, ceea ce o face una dintre cele mai minate țări din lume, iar cercetătorii spun că va fi dificil ca terenul să se refacă rapid.

„Minele rămase și munițiile neexplodate din pădurile de-a lungul liniilor frontului vor împiedica refacerea și reîmpădurirea activă a acestor terenuri pentru o lungă perioadă de timp”, afirmă Peter Potapov, cercetător în cadrul programului „Alimente, păduri și apă” al Institutului Mondial pentru Resurse.

Multe dintre pădurile țării au fost plantate și gestionate cu atenție alături de terenurile agricole, spune el, pentru a calma vântul, a reține zăpada și a regla scurgerea apei. „Fără aceste păduri, productivitatea agricolă ar putea fi redusă la scară regională”, spune el.

Biodiversitatea, distrusă

Incendiile, care au avut o amploare și o intensitate enorme, ar putea avea efecte pe termen lung asupra biodiversității Ucrainei, spun oamenii de știință. „Războiul afectează natura într-un mod complex - fiecare parte a ecosistemului suferă”, spune ecologista Kateryna Polianska. „Unele schimbări pot fi reversibile, dar altele nu se vor recupera sau se vor recupera doar cu mare dificultate”.

În 2024, Polianska a călătorit în parcul național Sviati Hory și în departamentul Kreidova Flora al rezervației naturale Stepa Ucraineană, zone marcate de război. Acolo, versanții de cretă - formațiuni antice create cu milioane de ani în urmă - au fost distruși de bombardamente. „Nu vom mai putea să îi consolidăm, să îi refacem”, spune ea.

Aceste versante adăposteau odată păduri rare de pini pe calcar, recunoscute ca habitat pe cale de dispariție. Acum, multe păduri sunt arse, distruse sau defrișate. Polianska avertizează că schimbările climatice îngreunează și mai mult refacerea: „Poate dura 70 sau 80 de ani până să vedem aceeași pădure - dacă se va reface vreodată”.

Pentru Skoryk, distrugerea este ceva personal. Directorul parcului național Kamianska Sich și-a pierdut casa când forțele ruse au ocupat-o în 2022 și acum locuiește într-un subsol pe teritoriul parcului. În ciuda tuturor acestor lucruri, el refuză să plece.

Când nu se luptă pe front împotriva rușilor, soldații ucraineni se luptă cu incendiile provocate de bombardamentele cu rachete și obuze rusești. Foto: Profimedia Images

„Acesta este copilul meu, eu l-am creat - sunt singurul director de la înființarea sa”, spune Skoryk. Pentru el, parcul este opera vieții sale, un loc în care specii rare și ecosisteme fragile depind de protecție, chiar și în condițiile unor atacuri constante.

Incendiile provocate de bombardamente mătură regulat parcul, amenințând ceea ce a mai rămas. După ce praful se așează, craterele păstrează niveluri periculoase de metale grele provenite din explozibili și toxine. Skoryk și personalul său au fost instruiți în domeniul deminării și continuă să lucreze la deminarea unor părți ale parcului ori de câte ori este posibil - între incendii și după ce craterele marcate au fost studiate pentru măsurători și prelevarea de probe.

„Dacă nu noi, atunci cine?”, spune el.

Editor : C.A.