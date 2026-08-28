Un moldovean aproape orb a fost obligat în Rusia să semneze un contract pentru a merge pe front în Ucraina (GUR)

Un cetățean al Republicii Moldova, Victor Tabîrță, 46 de ani, cu deficiențe de vedere, ar fi fost constrâns să aleagă între deportarea din Rusia și semnarea unui contract cu armata rusă, după ce autoritățile ruse l-au acuzat de ședere ilegală pe teritoriul țării, susține Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), citat moldopres.md.

Potrivit spionajului ucrainean, pe 8 martie 2026, Victor Tabîrță, născut la 11 ianuarie 1980, ar fi primit o decizie privind șederea ilegală în Rusia, emisă de forțele de ordine din orașul Dankov, regiunea Lipețk. El ar fi fost amendat cu 5.000 de ruble, aproximativ 50 de euro, și i s-ar fi comunicat că urmează să fie expulzat din Rusia.

Bărbatul a fost plasat într-un centru special pentru migranți, unde i s-ar fi oferit posibilitatea de a alege între deportare și semnarea unui contract cu armata rusă. Potrivit aceleiași surse, Tabîrță ar fi ales să semneze contractul.

Contractul a fost semnat la 28 aprilie 2026, după care cetățeanul moldovean ar fi fost trimis la un centru de instruire. În prima jumătate a lunii mai, el a ajuns pe frontul din Ucraina, iar în iunie ar fi fost ucis în regiunea Harkiv, afirmă GUR.

Instituția ucraineană mai susține că Victor Tabîrță avea deficiențe de vedere la unul dintre ochi. În orașul Lipețk ar locui familia sa, respectiv soția și fiica, născută în 2007, ambele fiind, potrivit GUR, cetățene ale Federației Ruse.

GUR afirmă că, potrivit datelor proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc” („Хочу жить”), Rusia ar fi recrutat ilegal cel puțin 857 de cetățeni ai Republicii Moldova pentru participarea la războiul împotriva Ucrainei. Dintre aceștia, serviciul ucrainean susține că a fost confirmată moartea a 81 de persoane, iar alte opt persoane s-ar afla în captivitate.

În context, GUR le recomandă cetățenilor străini care participă la războiul de partea Rusiei să se predea voluntar forțelor ucrainene, prezentând această opțiune drept o modalitate de a-și salva viața.

Autoritățile de la Chișinău au emis de-a lungul timpului mai multe avertismente privind riscul ca cetățenii Republicii Moldova să fie ademeniți sau constrânși să se înroleze în armata rusă.

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Editor : A.R.