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Video Un nou atac masiv cu drone asupra Moscovei. Mai multe aeroporturi au fost închise

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Atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Moscova. Foto: Captură video X/OSINT Technical
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Autorităţile ruse au anunţat marţi dimineaţă un atac masiv cu drone asupra Moscovei. Activitatea aeroporturilor din Moscova a anunţat restricţii, relatează Ukrinform.

Potrivit Ukrinform, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a scris despre acest subiect pe contul său de Telegram.

„Doisprezece UAV-uri care zburau spre Moscova au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării. Specialiştii în servicii de urgenţă lucrează la locul unde au căzut resturile", se arată în postare.

Ulterior, primarul a scris despre incursiunea altor drone, iar numărul total al dronelor care au atacat peste noapte s-a ridicat la 390.

Majoritatea vehiculelor aeriene fără pilot „au fost neutralizate cu mult înainte de a atinge oraşul”, iar 81 au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova, a scris edilul rus

În acelaşi timp, Rosaviatsiia a anunţat restricţionarea şi suspendarea zborurilor pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo şi Zhukovski din Moscova.

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Se pare că videoclipurile și fotografiile care circulă pe rețelele sociale arătau drone zburând deasupra regiunii Moscovei și fum ridicându-se din mai multe locații.

Conform informațiilor de pe rețelele sociale, una dintre posibilele ținte a fost o fabrică de reciclare a anvelopelor și de prelucrare a cauciucului din orașul Cehov, situat în apropierea Moscovei.

O altă țintă semnalată a fost un depozit al companiei Wildberries din Koledino.

Anterior, agenția Ukrinform a informat că o substație electrică a luat foc în Feodosia, aflat sub ocupație temporară, în urma unui presupus atac, lăsând o mare parte a orașului fără curent electric.

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Editor : Sebastian Eduard

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