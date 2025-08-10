Live TV

Un nou cutremur puternic în Kamceatka, după cel de 8,8 de la sfârșitul lunii iulie

Cutremur. Foto: GettyImages
Cutremur. Foto: GettyImages

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE, citată de Agerpres.

Cutremurul a avut epicentrul la 215 kilometri de capitala Kamceatka şi epicentrul la o adâncime de 33 de kilometri. Seismul a fost abia resimţit în Extremul Orient rus, una dintre cele mai active zone vulcanice şi seismice de pe planetă.

Autorităţile ruse au avertizat după seismul de magnitudine 8,8 că ar putea apărea replici timp de cel puţin o lună, aşa că serviciile de urgenţă rămân în alertă constantă.

Cutremurul de acum mai puţin de două săptămâni a provocat erupţia simultană a şapte vulcani din Kamceatka, pentru prima dată în aproape 300 de ani. Aceşti vulcani sunt Bezimianni, Kambalni, Karimsky, Kliucevsky, Kraşeninikov, Mutnovski şi Avacinski, care nu au mai fost activi simultan din 1737, când a avut loc şi un cutremur în regiune.

Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130, înscrişi pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996.

Pe lângă activitatea vulcanică intensă, regiunea este supusă unor cutremure constante datorită amplasării sale la marginea plăcii tectonice nord-americane, la graniţa cu plăcile eurasiatică şi pacifică şi foarte aproape de placa filipineză.

Cutremurul de 8,8 din Kamceatka a activat șapte vulcani din zonă. „O paradă de erupții”

De ce tsunamiul care a apărut în urma cutremurului din Kamceatka nu a fost devastator. Factorii care influențează gravitatea impactului

