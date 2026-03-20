Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran": Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise

Rusia intenţionează să îşi acorde puteri extinse pentru a interzice sau limita utilizarea instrumentelor de inteligenţă artificială străine, inclusiv ChatGPT, Claude şi Gemini, dacă acestea nu respectă noile reguli privind controlul datelor şi reglementarea sectorului, transmite Reuters.

Propunerile, publicate de Ministerul rus pentru Dezvoltare Digitală, fac parte din strategia mai amplă de creare a unui „internet suveran”, protejat de influenţa externă şi aliniat la ceea ce autorităţile numesc „valorile spirituale şi morale tradiţionale ruseşti”, scrie News.ro.

Ministerul susţine că noile reguli sunt necesare pentru a proteja cetăţenii de manipulare ascunsă şi de algoritmi discriminatorii.

Iniţiativa vine într-un context de consolidare a controlului statului asupra internetului şi ar putea favoriza dezvoltarea unor soluţii locale de inteligenţă artificială, precum cele create de Sberbank şi Yandex.

Potrivit proiectului, tehnologiile IA transfrontaliere ar putea fi interzise sau restricţionate în anumite condiţii stabilite de legislaţia rusă. Autorităţile consideră că instrumentele IA străine transferă inevitabil datele utilizatorilor ruşi în afara ţării.

Conform unor experţi citaţi de agenţia de stat RIA, această categorie include toate modelele de inteligență artificială dezvoltate în afara Rusiei, precum cele create de companii americane OpenAI, Anthropic şi Google.

În schimb, unele modele străine open-source, inclusiv din China, ar putea fi adaptate pentru utilizare în sisteme închise, pe infrastructura locală, astfel încât datele să rămână în interiorul Rusiei.
Noile reguli prevăd că platformele AI utilizate de peste 500.000 de persoane zilnic vor trebui să stocheze datele utilizatorilor ruşi pe teritoriul ţării pentru o perioadă de trei ani.

Reglementările ar urma să intre în vigoare anul viitor, după finalizarea procesului de revizuire şi aprobarea guvernamentală. Companiile occidentale au refuzat în trecut să respecte astfel de cerinţe privind localizarea datelor, ceea ce ar putea duce la restricţii semnificative asupra accesului la aceste servicii în Rusia.

Editor : Sebastian Eduard

