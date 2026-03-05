Live TV

Un nou scandal de corupție zguduie armata lui Putin. Fostul număr doi din Ministerul Apărării a fost arestat

Sursa foto: gov.ru

Forțele de securitate l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului apărării, numit „generalul serviciului de relații publice” al lui Serghei Șoigu pe vremea când acesta era șeful Ministerului Apărării.

Potrivit agenției RIA Novosti, care citează Comitetul de anchetă al Federației Ruse, împotriva lui Tsalikov a fost deschis un dosar penal pentru constituirea unei organizații criminale (art. 210, alin. 3 din Codul penal al Federației Ruse), legalizarea bunurilor furate și luare de mită. I se impută 12 episoade de delapidare (paragraful 4 al articolului 160 din Codul Penal) și spălare de bani (paragraful 4 al articolului 174.1 din Codul Penal), precum și două episoade de luare de mită (paragraful 6 al articolului 290 din Codul Penal).

Potrivit datelor SK, infractorii „au comis furturi de fonduri bugetare” între 2017 și 2024, când Tsalikov însuși lucra la Ministerul Apărării. Reprezentanta SK, Svetlana Petrenko, a precizat că dosarul împotriva lui Tsalikov, în vârstă de 59 de ani, a fost deschis pe baza materialelor colectate de FSB, departamentul de anchetă și GUEBiPK al Ministerului de Interne al Rusiei. În curând, acuzatului i se va alege măsura de prevenire.

Din 1994, Tsalikov a lucrat sub conducerea lui Shoigu în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență, ocupând funcții de la șef de departament până la prim-adjunct al ministrului (în 2007). În 2012, a ocupat funcția de viceguvernator al regiunii Moscova, după numirea protectorului său în funcția de șef al regiunii. Imediat după ce, în 2012, Șoigu a devenit șeful Ministerului Apărării, Tsalikov s-a transferat la acest minister în funcția de adjunct al său și a coordonat departamentele de informații și control financiar. Din 2015 până în 2024, Tsalikov a ocupat funcția cheie de prim-adjunct al ministrului. „Proiectul” l-a numit pe Tsalikov „generalul serviciului de relații publice” al lui Șoigu, care crea șefului Ministerului Apărării o imagine favorabilă în mass-media.

Potrivit serviciilor de securitate, Tsalikov a depus mărturie de trei ori în primul dosar penal al unui alt fost adjunct al lui Shoigu, acuzat de corupție, Timur Ivanov, și a fost interogat în instanță de către acuzare, relatează TASS.

Țalikov a fost eliberat din funcție în 2024, la o lună după demisia lui Șoigu. După aceea, s-a dorit numirea lui ca senator din Tyva, regiunea natală a patronului său, dar această mișcare nu a avut succes. Țalikov a devenit deja al patrulea fost adjunct al lui Șoigu care a fost urmărit penal din 2024. În 2022, echipa lui Alexei Navalnîi a descoperit că familia fostului adjunct al lui Șoigu deținea proprietăți în valoare de aproape 5 miliarde de ruble.

