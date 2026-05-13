Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin, în perioada 2000-2004, a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, din ce perspectivă crede el că privește președintele rus relația sa cu omologul american și cum este privit, la rândul său, de Donald Trump.

Mihail Kasianov a declarat că există două atitudini diferite în ceea ce privește relația Putin-Trump.

„Unii consideră că Putin, din perspectiva lui Trump, este un lider puternic, hotărât. Poate lua decizii, este foarte puternic și își explică intențiile și de aceea există un fel de chimie sau simpatie față de domnul Putin, și putem vedea acest lucru din relatările despre întâlnirile lor. A fost în primul său mandat, adică mandatul lui Trump, a fost ziua întâlnirii din Helsinki... toată lumea își amintește de ea. Și acum este și întâlnirea din Anchorage”, a spus Kasinov.

Pe de altă parte, pentru Vladimir Putin, abordarea este diferită.

„El este un ofițer KGB și un specialist în manipularea opiniei publice. De aceea a evaluat deja și a aflat cine este domnul Trump. Este un om de afaceri. Nu este un om de stat. Iar Putin înțelege că Trump are nevoie de tranzacții, de rezultate, de profituri.

De aceea, el conduce aceste negocieri, nu la nivel de ministru de Externe, ci, așa cum dorește Trump, la nivel de reprezentanți ai mediului de afaceri. Și discută despre diferite proiecte viitoare.

Dar... specialiștii în negocieri, în sfera politică, în sfera războiului, pur și simplu în toate aceste colaborări și probleme, nu participă la acest proces. Aceasta este problema pentru care aceste negocieri nu pot aduce rezultatele dorite”, a explicat disidentul rus, premier în primul mandat de președintele al lui Vladimir Putin.

Mihail Mihailovici Kasianov a ocupat funcția de prim-ministru al Rusiei între 2000 și 2004. Anterior, a ocupat funcția de prim-viceprim-ministru în 2000 și de ministru al Finanțelor între 1999 și 2000.

În anii 1990, a lucrat în administrația președintelui Boris Elțîn în diferite funcții, înainte de a se alătura primei administrații a președintelui Vladimir Putin.

De când a părăsit guvernul în 2004 din cauza unor dezacorduri privind politica economică, a devenit unul dintre principalii critici ai președintelui Putin și un lider al opoziției.

