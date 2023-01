Declarații halucinante la o televiziune din Rusia, unde un propagadist explică de ce s-a prelungit atât de mult războiul din Ucraina. El susține că Rusia ar fi putut câștiga războiul repede, în două-trei luni, dar astfel nu s-ar mai fi realizat „mobilizarea spirituală a societății” și că prelungirea războiului, chiar dacă are și consecințe negative, are o „semnificație foarte pozitivă”. El motivează astfel „profunzimea” gândirii lui Putin, care ar fi autorul acestei strategii.

Dezbatarea a avut loc la postul tv Rusia 1, unde propaganda Moscovei se strânge în fiecare seară pentru a motiva războiul pornit de Putin împotriva Ucrainei.

Potrivit unei înregistrări furnizate de canalul Nexta, unul dintre invitați a spus, nici mai mult, nici mai puțin, că prelungirea războiului are o „semnificație foarte pozitivă”, care a ajutat la „mobilizarea spirituală a societății”, în ciuda unor „consecințe negative”, cum ar fi pierderile de vieți omenești.

„În luna mai a anului trecut, puteam încheia «operațiunea militară specială». Am fi realizat o operațiune de încercuire, metoda clasică. Apoi îmi amintesc că am fost foarte derutat de o declarație a președintelui nostru (Vladimir Putin - n.r.), care a spus: «Nu o să facem un Stalingrad în Donbas». Deși era logic să procedeze așa. Acum îmi dau seama cât de profundă a fost declarația. Imaginați-vă că am fi procedat așa (câștigarea rapidă a războiului - n.r.). Acum nu s-ar fi pus problema modernizării radicale a forțelor armate, care a fost anunțată. Nu am fi avut polarizarea spirituală despre care vorbeam mai devreme. Nu ar fi existat o mobilizare spirituală a societății. Nu mobilizare militară, ci mobilizare spirituală a societății. Dacă am fi făcut asta (să câștige războiul repede - n.r.), atunci nu ar fi fost create condițiile morale și fiziologice pentru reformele cu adevărat revoluționare care s-au format în țara noastră. Astăzi, prelungirea operațiunii speciale - care, bineînțeles, are și consecințe negative, asociate cu pierderea de vieți omenești, distrugeri, costuri financiare - are o semnificație foarte pozitivă”, a spus invitatul din platou.

Editor : B.P.