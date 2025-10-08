Live TV

Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia”

Data publicării:
rus dobitoc
Sursa foto: Captura foto/ Telegram

Doi soți din Rusia au fost trimiși în instanță pentru că au cântat la o petrecere un cântec în limba ucraineană. Aceștia au fost obligați de către anchetatorii ruși să își prezinte scuzele public, în mai multe rânduri, scrie novayagazeta.

Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar a amendat soții Anton și Svetlana Petrenko cu 60.000 (n.red. circa 3000 de lei) de ruble pentru interpretarea unor cântece ucrainene. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al tribunalelor din Kuban.

Ambii au fost recunoscuți vinovați în temeiul articolului administrativ privind „discreditarea” armatei ruse (partea 1 a articolului 20.3.3 din Codul administrativ). Fiecăruia dintre soți i s-a aplicat o amendă în valoare de 30.000 de ruble.

Motivul pentru care soții au fost trași la răspundere administrativă a fost faptul că, pe 8 august, la petrecerea de ziua de naștere a Svetlanei, locuitorii din Kuban au cântat cu voce tare cântece în limba ucraineană la ei acasă.

Ulterior, un videoclip cu petrecerea a apărut pe rețelele de socializare — potrivit datelor instanței, acesta a fost publicat „în statusul din messenger”. Judecând după înregistrare, cuplul a interpretat, printre altele, piesa „Mi narod neskoreny” (Noi, poporul neînfrânt) a proiectului SISTER MIX.

La scurt timp după ce a cântat melodiile în limba ucraineană, Anton Petrenko a înregistrat un videoclip în care și-a cerut scuze. „Eu sunt de partea poporului rus, care apără țara noastră. Și toți cei care se opun Rusiei – moarte tuturor acestor *****. Rusia – putere! Să le ****kubanezilor”, a declarat bărbatul cu o icoană în mâini.

Mai târziu, pe 10 august, Anton Petrenko a fost reținut și obligat să-și ceară scuze din nou în fața camerei, precum și să cânte imnul rus.

„Trebuie să ridici în slăvi Rusia, nu altă țară” se aude pe înregistrarea publicată de către polițiștii ruși. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
3
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
inundatii
4
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu...
contor curent facturi energie
Scumpirea energiei a dus la o discuție în ANRE privind aplicarea...
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Șeful ANRE: Să vorbim despre faptul că sistemul energetic este în...
Ultimele știri
Rusia a aprobat retragerea din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear. „Casa Albă a luat recent o serie de măsuri anti-rusești”
Incendiu puternic în Capitală. Mai multe locuințe au luat foc. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
Au început lucrările la tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești, care va avea 900 de metri lungime. Imagini cu săpăturile în munte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
F_043_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Agresorul livratorului din Bangladesh a fost trimis în judecată. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”, declarase el
Cropped,Image,Of,Handsome,Young,Man,With,Labrador,Outdoors.,Man
Custodia unui câine, disputată în instanță: fostul proprietar l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență. Ce a decis judecătorul
sindicat tesa
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă
Casa Albă
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
donald trump la birou
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur a intrat în Scorpion și schimbă jocul pentru trei zodii până la final de octombrie. Val de magnetism...
Cancan
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta...
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la...
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”