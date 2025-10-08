Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia”

Doi soți din Rusia au fost trimiși în instanță pentru că au cântat la o petrecere un cântec în limba ucraineană. Aceștia au fost obligați de către anchetatorii ruși să își prezinte scuzele public, în mai multe rânduri, scrie novayagazeta.

Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar a amendat soții Anton și Svetlana Petrenko cu 60.000 (n.red. circa 3000 de lei) de ruble pentru interpretarea unor cântece ucrainene. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al tribunalelor din Kuban.

Ambii au fost recunoscuți vinovați în temeiul articolului administrativ privind „discreditarea” armatei ruse (partea 1 a articolului 20.3.3 din Codul administrativ). Fiecăruia dintre soți i s-a aplicat o amendă în valoare de 30.000 de ruble.

Motivul pentru care soții au fost trași la răspundere administrativă a fost faptul că, pe 8 august, la petrecerea de ziua de naștere a Svetlanei, locuitorii din Kuban au cântat cu voce tare cântece în limba ucraineană la ei acasă.

Ulterior, un videoclip cu petrecerea a apărut pe rețelele de socializare — potrivit datelor instanței, acesta a fost publicat „în statusul din messenger”. Judecând după înregistrare, cuplul a interpretat, printre altele, piesa „Mi narod neskoreny” (Noi, poporul neînfrânt) a proiectului SISTER MIX.

La scurt timp după ce a cântat melodiile în limba ucraineană, Anton Petrenko a înregistrat un videoclip în care și-a cerut scuze. „Eu sunt de partea poporului rus, care apără țara noastră. Și toți cei care se opun Rusiei – moarte tuturor acestor *****. Rusia – putere! Să le ****kubanezilor”, a declarat bărbatul cu o icoană în mâini.

Mai târziu, pe 10 august, Anton Petrenko a fost reținut și obligat să-și ceară scuze din nou în fața camerei, precum și să cânte imnul rus.

„Trebuie să ridici în slăvi Rusia, nu altă țară” se aude pe înregistrarea publicată de către polițiștii ruși.

Editor : A.R.