Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev

Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani într-o colonie penală după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean, a raportat luni agenția de știri Mediazona, citând documente judiciare.

Tribunalul din Moscova l-a găsit pe Pavel Guguiev vinovat de „cooperare confidențială” cu cetățeni străini, a declarat Mediazona.

Guguiev ispășea o pedeapsă de 12 ani într-o închisoare de maximă siguranță pentru crimă, vătămare corporală și furt înainte de a se alătura invaziei.

Cu doi ani rămași din pedeapsă, el a semnat un contract militar și a fost trimis în Ucraina, unde a fost capturat ulterior.

În timpul captivității, Guguiev a acordat un interviu bloggerului ucrainean Dmitri Karpenko, în care a descris pierderile grele ale Rusiei pe câmpul de luptă, comentarii care au devenit rapid virale.

Guguiev a acordat un al doilea interviu lui Karpenko în iulie 2023, după ce a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri și s-a întors în Rusia.

El a criticat din nou conducerea militară a Rusiei și a afirmat că oficialii l-au îndemnat să declare public că primul său interviu a fost acordat „sub presiunea” părții ucrainene.

Guguiev a fost arestat din nou în iunie 2024 și plasat în arest preventiv, a declarat Mediazona.

