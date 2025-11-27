Live TV

Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă

Data actualizării: Data publicării:
rus drogat
Sursa foto: Procuratura Federației Ruse.

Comitetul de anchetă din regiunea Moscovei a anunțat reținerea unui bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk. Acesta este acuzat de uciderea a două fete, de determinarea a încă două femei să consume droguri și de violuri.

Conform versiunii anchetatorilor, bărbatul căuta pe internet bone pentru fiul său de 9 ani, iar când acestea se mutau la el în casa de la țară, le făcea să consume substanțe interzise. După aceea, au dispărut cel puțin două fete (una nu mai dă semne de viață din 27 iulie, a doua din 27 octombrie).

Comerciantul de mașini second-hand Dmitri A. locuia împreună cu familia sa în SNT „Zvezdă”, în apropierea orașului Elektrougli, din apropierea Moscovei. În martie, el a anunțat pe rețelele de socializare că soția sa a dispărut și a oferit chiar o recompensă de 100.000 de ruble pentru informații despre ea.

- În primăvară, soția acestui bărbat a fugit de el, luând cu ea fiul lor de 9 ani, transmite pentru presa rusă o sursă din cadrul organelor de drept. - Ea s-a ascuns la rudele sale din altă regiune și le-a spus că soțul ei o bătea, o obliga să consume droguri și că nu mai poate trăi cu el. Starea femeii era atât de gravă încât a trebuit să fie internată într-o clinică pentru a fi tratată de dependență. În acest timp, băiatul locuia la rudele ei. Dar Dmitri l-a găsit și l-a luat, ducându-l înapoi în regiunea Moscovei.

- El susține că, la un moment dat, a început o relație cu toate bonele fiului său (ele nu au apărut în casă simultan, ci una după alta, - n.red.). Ca și cum ar fi devenit iubitele lui. Totuși, singura care a reușit să fugă a povestit că, la început, Dmitri se comporta normal, dar apoi devenea agresiv, le obliga să consume droguri și le lua telefoanele pentru a le împiedica să comunice cu cineva din exterior. În ceea ce privește persoanele dispărute, potrivit versiunii sale, una dintre ele a fugit de el și nu a mai auzit nimic despre ea. În ceea ce o privește pe a doua, el spune: „Odată m-am trezit și ea era moartă...”. Se pare că după aceea a îngropat-o. Această informație este în prezent verificată.

Anchetatorii susțin că el îi dădea droguri și fiului său. Asta spune fata care a reușit să scape. Dar analizele făcute copilului nu confirmă această informație, în organismul lui nu sunt urme de substanțe interzise.

 Oficialii au transmis că organele de anchetă ale GSU SK Rusia din regiunea Moscova au acuzat un bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk de uciderea a două fete, de incitarea la consumul de droguri a altor două fete, precum și de viol și comiterea de acte de violență sexuală. La cererea anchetatorilor, instanța a dispus arestarea preventivă a suspectului.

Datele publicate de jurnaliștii ruși mai transmit că acesta se dădea drept fals milionar pentru a putea angaja mai ușor bone pe care să le abuzeze. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
5
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
„Ziua Z”. DIICOT anunță operațiuni de amploare în toată țara: peste 150 de percheziţii şi 240 de mandate de aducere
Bansky Artwork, Reading Prison, Reading, Berkshire, UK.
Avansul tehnologic face probleme pușcăriilor britanice: droguri, Ozempic și steroizi la liber. Care este marele risc
masina de politie
Tânărul suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, pozitiv la testul de droguri. El era îmbrăcat cu geaca victimei
Raffaele Imperiale
Confesiunile unui baron al drogurilor: de la fondarea unui imperiu la arestarea sa. „O ocazie de a-mi schimba viața”
corneliu barladeanu
Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare
Recomandările redacţiei
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința...
barbat, frig, iarna
Efectele ciclonului Adel în România: Vremea se răcește în toată țara...
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a scăzut față de 2024. „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget”
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să...
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Tabel amenzi pentru viteză în Franţa. Câţi bani scoţi din buzunar dacă apeşi prea mult pedala de acceleraţie
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...