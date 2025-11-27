Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă

Comitetul de anchetă din regiunea Moscovei a anunțat reținerea unui bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk. Acesta este acuzat de uciderea a două fete, de determinarea a încă două femei să consume droguri și de violuri.

Conform versiunii anchetatorilor, bărbatul căuta pe internet bone pentru fiul său de 9 ani, iar când acestea se mutau la el în casa de la țară, le făcea să consume substanțe interzise. După aceea, au dispărut cel puțin două fete (una nu mai dă semne de viață din 27 iulie, a doua din 27 octombrie).

Comerciantul de mașini second-hand Dmitri A. locuia împreună cu familia sa în SNT „Zvezdă”, în apropierea orașului Elektrougli, din apropierea Moscovei. În martie, el a anunțat pe rețelele de socializare că soția sa a dispărut și a oferit chiar o recompensă de 100.000 de ruble pentru informații despre ea.

- În primăvară, soția acestui bărbat a fugit de el, luând cu ea fiul lor de 9 ani, transmite pentru presa rusă o sursă din cadrul organelor de drept. - Ea s-a ascuns la rudele sale din altă regiune și le-a spus că soțul ei o bătea, o obliga să consume droguri și că nu mai poate trăi cu el. Starea femeii era atât de gravă încât a trebuit să fie internată într-o clinică pentru a fi tratată de dependență. În acest timp, băiatul locuia la rudele ei. Dar Dmitri l-a găsit și l-a luat, ducându-l înapoi în regiunea Moscovei.

- El susține că, la un moment dat, a început o relație cu toate bonele fiului său (ele nu au apărut în casă simultan, ci una după alta, - n.red.). Ca și cum ar fi devenit iubitele lui. Totuși, singura care a reușit să fugă a povestit că, la început, Dmitri se comporta normal, dar apoi devenea agresiv, le obliga să consume droguri și le lua telefoanele pentru a le împiedica să comunice cu cineva din exterior. În ceea ce privește persoanele dispărute, potrivit versiunii sale, una dintre ele a fugit de el și nu a mai auzit nimic despre ea. În ceea ce o privește pe a doua, el spune: „Odată m-am trezit și ea era moartă...”. Se pare că după aceea a îngropat-o. Această informație este în prezent verificată.

Anchetatorii susțin că el îi dădea droguri și fiului său. Asta spune fata care a reușit să scape. Dar analizele făcute copilului nu confirmă această informație, în organismul lui nu sunt urme de substanțe interzise.

Oficialii au transmis că organele de anchetă ale GSU SK Rusia din regiunea Moscova au acuzat un bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk de uciderea a două fete, de incitarea la consumul de droguri a altor două fete, precum și de viol și comiterea de acte de violență sexuală. La cererea anchetatorilor, instanța a dispus arestarea preventivă a suspectului.

Datele publicate de jurnaliștii ruși mai transmit că acesta se dădea drept fals milionar pentru a putea angaja mai ușor bone pe care să le abuzeze.

