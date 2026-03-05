Un sondaj independent realizat în Rusia a încercat să răspundă la întrebarea: mai trebuie să continue „operațiunea militară specială” din Ucraina?

Mai puțin de un sfert dintre cetățenii ruși doresc continuarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către țara lor, potrivit unui sondaj independent realizat în Rusia, scrie TVP World.

Centrul de cercetare neguvernamental Levada a constatat că doar 24% dintre respondenți considerau că operațiunile militare în Ucraina ar trebui să continue la jumătatea lunii februarie, cel mai scăzut nivel de susținere de când centrul a început să realizeze sondaje.

Levada a raportat că 67% dintre respondenți au declarat că acum este momentul potrivit pentru Rusia să treacă la negocieri de pace, cu 6 puncte procentuale mai mult decât în ianuarie anul acesta.

Negocierile trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA sunt blocate de la jumătatea lunii februarie, cererile teritoriale ale Rusiei fiind, potrivit unor surse, un punct cheie de blocaj.

După ce ultima rundă de negocieri de la Geneva s-a încheiat brusc, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că întârzie în mod deliberat progresul, în timp ce agențiile de știri ruse au citat o sursă care a afirmat că negocierile au fost „foarte tensionate”.

În noul sondaj, procentul respondenților ruși care susțin negocierile de pace a fost cel mai ridicat în rândul cetățenilor din mediul rural și al celor mai săraci (ambii 70%), al celor pentru care rețelele sociale sunt surse de informare (71%), al persoanelor cu studii medii și inferioare (73%), al femeilor (73%), al tinerilor sub 25 de ani (79%) și al celor care nu îl aprobă pe Vladimir Putin (79%).

Și totuși…

Cu toate acestea, sondajul a constatat că nivelul de susținere pentru armata rusă în Ucraina rămâne ridicat, la 72%, inclusiv 40% care sunt categoric în favoarea acesteia.

Mai mult de jumătate dintre respondenți – 57% – consideră, de asemenea, că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei sunt justificate.

Sondajul a fost realizat în perioada 18-25 februarie pe un eșantion de 1.625 de cetățeni ruși cu vârsta de peste 18 ani. Acesta a fost realizat la domiciliul respondenților prin intermediul unor interviuri personale.

Editor : Sebastian Eduard