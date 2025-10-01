Live TV

Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk

Arkhangelsk nuclear sub, Russia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar - una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume - şi ar prezenta riscuri de explozie, potrivit unui cont de Telegram anti-Kremlin, foarte bine informat de cele mai multe ori.

Acesta este submarin rusesc de război care a navigat recent în apropiere de coasta franceză. De această dată, Novorossiisk se află în regiunea strâmtorii Gibraltar sau în largul coastei Portugaliei şi s-ar afla într-o situaţie delicată, a relatat sâmbătă contul de Telegram VChka-OGPU, despre care se ştie ca are surse în cadrul serviciilor de securitate ruse.

Submersibilul, "aflat în prezent într-o misiune de luptă în Marea Mediterană, se confruntă cu probleme tehnice grave", subliniază acest cont de Telegram, considerat de unii observatori drept unul foarte critic la adresa Kremlinului. Potrivit acestei media, o "scurgere de carburant în urma unei avarii grave a provocat un risc semnificativ de explozie în cală", a relatat marţi France 24, potrivit Agerpres. 

Nici autorităţile ruse, nici media oficiale nu au menţionat prezenţa submarinului Novorossiisk în Marea Mediterană sau eventualele sale probleme şi posibila evacuare a echipajului.

Un avion american de patrulare maritimă survolează de mai multe zile zona în care a fost observat submarinul rusesc, au indicat mai multe conturi specializate de analiză a datelor din surse deschise pe platforma X şi Telegram.

Este un incident asupra căruia planează umbra tragediei Kursk, submarinul nuclear rusesc care s-a scufundat în anul 2000, provocând moartea a 118 membri ai echipajului.

Novorossiisk, care face parte dintr-o clasă relativ nouă de submersibile diesel Kilo, are o lungime de peste 70 de metri şi poate transporta un echipaj de peste 50 de persoane.

Este o clasă ce a început să fie "dezvoltată începând cu anii 1980 şi, prin urmare, nu este acelaşi lucru cu familiile de submarine din anii 1940 şi 1950, care au suferit numeroase avarii", subliniază Alexandre Vautravers, specialist în probleme de armament şi redactor-şef al Revistei militare elveţiene ( Revue militaire suisse).

Totuşi, submarinele din clasa Kilo nu sunt foarte perfecţionate."Acestea au fost concepute mai degrabă pentru a putea fi fabricate în număr mare decât pentru a dota flota rusă cu submarine de ultimă generaţie", afirmă expertul citat. "Sunt modele pe care Rusia le-a exportat intens, întrucât nu conţin nicio tehnologie secretă", mai spune Alexander Vautravers.

Novorossiisk este unul dintre cele mai noi modele din această clasă, fiind pus în funcţiune în august 2014. A fost repartizat Flotei ruse din Marea Neagră în septembrie 2024.

La fel ca alte submarine din clasa sa, scopul său principal "este să opereze de-a lungul coastelor unde adâncimea mării nu este prea mare", explică Alexandre Vautravers. Este echipat cu torpile şi poate transporta rachete de croazieră de tip Kalibr, echivalentul rusesc al rachetelor americane Tomahawk. Submarinele din clasa Kilo "pot, de asemenea, să amplaseze mine submarine", adaugă Alexandre Vautravers.

Înainte de a fi detectat în Gibraltar, submarinul Novorossiisk a fost observat în alte zone. Marina franceza l-a observat în 2022 în largul coastei Bretaniei şi a trimis o navă militară să-l supravegheze. Mai recent, britanicii l-au urmărit îndeaproape în iulie 2025, când a traversat apele engleze din Canalul Mânecii.

Ce face însă submersibilul în Gibraltar? Novorossiisk se afla "într-o misiune de luptă", susţine contul Telegram VChKa-OGPU. Acest tip de misiune nu înseamnă neapărat că submarinul îşi îndreaptă rachete spre poziţiile britanice din Gibraltar, de exemplu.

"De cele mai multe ori, este vorba de misiuni discrete legate de spionaj sau de transportul confidenţial de personal sau material", explică Alexandre Vautravers.

În această privinţă, strâmtoarea Gibraltar constituie o zonă ideală pentru acest tip de spionaj subacvatic. Este singurul punct de acces în Marea Mediterană dinspre Atlantic, iar toate navele care tranzitează această zonă sunt atent monitorizate. În plus, Novorossiisk este una dintre puţinele nave ale marinei ruse care încă mai sunt prezente în Marea Mediterană şi pot demonstra proiecţia puterii Moscovei în această zonă, după ce marina rusă a pierdut baza Tartu din Siria.

În absenţa unei confirmări sau a unor declaraţii oficiale din partea Rusiei, este dificil să se evalueze amploarea pagubelor suferite (sau nu) de Novorossiisk, notează France 24.

Din cele relatate de VChKa-OGPU pe Telegram rezultă că echipajul s-ar afla într-o situaţie îngrijorătoare. Totul ar fi început cu o defecţiune la sistemul de alimentare cu carburant. Acesta s-a scurs apoi în cală. În aşa măsură încât riscul de explozie ar fi acum ridicat.

Mai mult, Novorossiisk nu ar dispune "de piesele necesare de schimb sau de personal competent" pentru a repara daunele. "Navele de război ruseşti sunt cunoscute în prezent pentru faptul că sunt puţine şi prost întreţinute, cu un echipaj care adeseori nu este pregătit să facă faţă acestui tip de situaţie", recunoaşte Basil Germond, specialist în probleme de securitate internaţională şi maritimă la Universitatea Lancaster. Cauza este efortul de război al Rusiei în Ucraina, care a redus la minimum echipamentele disponibile şi echipajele specializate, explică el.

Desigur, "nu este un submarin nuclear, iar impactul unei explozii ar fi astfel mai limitat pentru mediu şi securitate", subliniază Alexandre Vautravers, precizând totuşi că riscurile depind şi de armamentul de la bord. Minele sau rachetele care ar exploda ar face situaţia mult mai periculoasă.

Riscul deteriorării situaţiei este cu atât mai mare cu cât Rusia nu dispune de niciun port în apropiere, iar Novorossiisk ar trebui transportat până la Sankt Petersburg pentru a fi reparat. Cu excepţia cazului în care Moscova ar cere ajutor. "Dacă Rusia nu reuşeşte să rezolve problema singură, cu siguranţă nu va solicita ajutorul unei ţări NATO, având în vedere contextul actual", concluzionează Basil Germond.

