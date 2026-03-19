Un susținător fervent al lui Putin care s-a întors împotriva dictatorului și a cerut să fie arestat a fost internat la psihiatrie

Data publicării:
putin rade
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Bloggerul Ilia Remeslo, care l-a numit pe Vladimir Putin președinte nelegitim și a cerut ca acesta să fie judecat ca criminal de război, a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg.

Informația a fost comunicată de un alt blogger pro-militar, Alexander Kartavikh. Remeslo a fost internat în seara zilei de 19 martie la Spitalul Psihiatric Municipal nr. 3 „I.I. Skvortsov-Stepanov”, au relatat surse „direct din spital”. Potrivit Baza, bloggerul care l-a criticat pe Putin se află în secția 16, specializată în tratarea bărbaților cu simptome de tulburare psihotică apărute pentru prima dată.

Canalul menționează că în secție sunt internați pacienți cu halucinații, tulburări de gândire și vorbire incoerentă. Informația privind internarea lui Remeslo este confirmată și de „Fontanka”. La recepția clinicii, corespondentului publicației i s-a spus că pacientului, care are același nume cu bloggerul, i se poate transmite un colet sâmbătă și miercuri.

Jurnalistul Alexander Pliushchev, care a înregistrat un interviu cu Remeslo pe 18 martie, a declarat că acesta nu a răspuns la mesajele trimise joi dimineață „și nici măcar nu le-a citit”, ignorând totodată apelurile pe WhatsApp. Între timp, în interviul acordat lui Pliushchev, Remeslo a spus, printre altele, că nu intenționează să părăsească Rusia.

Anterior, în seara zilei de 17 martie și în dimineața zilei de 18 martie, Remeslo, care anterior susținea autoritățile ruse și se opunea activ opoziției, a publicat pe canalul său de Telegram o serie de postări în care critica dur Kremlinul și personal pe Putin, provocând astfel un val de nedumerire și indignare în mediul Z. Șeful forțelor speciale cecene, Apti Alaudinov, a scris că Remeslo a început să critice autoritățile „într-unul dintre cele mai dificile momente pentru țară”, ceea ce, potrivit lui, „nu poate decât să provoace o ușoară repulsie” din cauza „goanei după abonați și faimă iluzorie”.

În postările sale, bloggerul Z a enumerat șase motive cheie ale nemulțumirii sale față de președinte: războiul cu Ucraina, pe care l-a numit „absolut fără ieșire” și care aduce daune enorme economiei; cenzura pe internet și în mass-media; mandatul fără termen limită al lui Putin la putere; lipsa de respect față de cetățeni; „pofta nebună, la limita bolii, de lux”.

Editor : A.R.

