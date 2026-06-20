Live TV

Un tânăr rus a înjunghiat mortal o femeie şi a rănit mai multe persoane într-un centru comercial din Krasnodar

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie din rusia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un tânăr rus a înjunghiat mortal o femeie şi a rănit alte cel puţin cinci persoane într-un atac cu cuţitul comis sâmbătă într-un centru comercial din oraşul Krasnodar, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Tânărul, care a fost arestat la locul faptei, a rănit de asemenea o femeie însărcinată şi încă cel puţin patru persoane şi a aruncat focuri de artificii spre un centru de recreere pentru copii, dar fără să provoace acolo victime, notează sursele citate.

Încătuşat la locul atacului şi întrebat ce l-a determinat să recurgă la astfel de acţiuni, el a răspuns: „Pur şi simplu m-am săturat de viaţă”. El a negat că l-ar fi plătit cineva, aceasta fiind o referire la serviciile secrete ucrainene, negând de asemenea că ar consuma regulat droguri sau alcool.

De la începutul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei în anul 2022 infracţiunile comise de tineri în şcoli şi locuri publice au crescut în Rusia. Unele dintre acestea sunt acte de sabotaj finanţate de serviciile secrete ucrainene, care au reuşit să recruteze în acest scop inclusiv minori ruşi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
explozii in ucraina
3
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
Magyar Zelenski
4
Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în ultimul moment și a...
SUA Iran
5
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Digi Sport
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident de tren in anglia
Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra: un mecanic a murit și 89 de persoane au fost rănite
politisti din texas
Atac armat în Texas: 11 persoane împuşcate, cel puţin un mort. Trăgătorul a fost ucis
masina de politie
Bărbat reținut, după ce a tras cu arma asupra fostei iubite şi a familiei acesteia. Patru persoane au ajuns la spital
Clear sky over black sea, Crimea, Ukraine
O navă de pescuit turcească s-a scufundat după un atac în Marea Neagră. Un mort și patru răniți, lângă Crimeea
North Aceh, Indonesia. 21st Dec, 2025. A broken-down ambulance sits on a rural bridge in Langkahan Subdistrict. The medical unit suffered mechanical failure due to the massive flash floods that struck Aceh, North Sumatra, and West Sumatra in November 2025
Tragedie în Indonezia: cinci persoane au murit și alte zeci au fost rănite o explozie devastatoare surprinsă în imagini
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a anunțat noua echipă pentru conducerea PNL. Ce nume...
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz: „Dacă agresiunea continuă...
corveta
Cum arată noua navă de luptă a României, corveta „Contraamiral August...
un om tine un peste
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate...
Ultimele știri
De ce devin unii oameni „magnet” pentru țânțari, iar alții nu sunt mușcați. Descoperirile unui nou studiu și mituri demontate
Reacția REPER după ce Dragoș Pîslaru s-a înscris în PNL
Nicuşor Dan anunţă noi discuţii cu oficialii ucraineni pe tema dronei din Portul Constanţa: O să venim cu mult mai multe informaţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Mama plângea și am întrebat-o dacă o să mor. Răspunsul l-am știut din expresia ei". Minte liberă într-un...
Cancan
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Fanatik.ro
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Adevărul
Naționala de fotbal a României la Mondialul jucat sub semnul fascismului. Dramatism și ghinion pentru...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cea mai tare farsă din istorie” a avut loc la Cupa Mondială! Englezii au semnat fără să se uite și imaginile...
Pro FM
Dua Lipa, primele poze de la nunta de vis din Italia. Rochie de mireasă cu spatele gol, voal lung și multă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a convins-o pe Cameron Diaz să devină mamă. „Te iubesc pentru asta”
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Newsweek
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cine este Ines de Ramon, "ancora" care l-a ajutat pe Brad Pitt să se vindece după divorțul de Angelina Jolie
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...