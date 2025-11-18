Live TV

Un tribunal din Moscova l-a declarat pe un rus acuzat de activități LGBT vinovat la un an după ce s-a sinucis în arestul poliției

Un tribunal din Moscova l-a declarat pe proprietarul unei agenții de turism vinovat pentru organizarea de activități extremiste legate de „mișcarea LGBT” la aproape un an după ce acesta a murit în custodia poliției.

Anchetatorii ruși au susținut că Andrei Kotov, care conducea agenția Men Travel, s-a sinucis la sfârșitul lunii decembrie 2024.

Andrei Kotov a declarat în instanță că poliția l-a bătut și l-a electrocutat cu un pistol cu electroșocuri în timpul arestării sale în noiembrie 2024.

Grupurile pentru drepturile omului au afirmat că lui Kotov i s-au refuzat medicamente și haine groase în timpul detenției, scrie The Moscow Times, preluând Medizona.

Judecat cu ușile închise

Tribunalul districtual Golovinski din Moscova l-a găsit pe Kotov vinovat de participarea și organizarea activităților unei „organizații extremiste” și de utilizarea minorilor pentru distribuirea de materiale pornografice. Mediazona a relatat că acuzația de pornografie a fost inclusă în actul de acuzare la o dată ulterioară.

Cazul a fost judecat cu ușile închise din iunie și a fost închis oficial după pronunțarea verdictului, din cauza decesului lui Kotov, potrivit Mediazona.

La sfârșitul anului 2023, Curtea Supremă a Rusiei a declarat așa-numita „mișcare internațională LGBT” drept organizație extremistă, incriminând efectiv orice manifestare publică a stilului de viață și promovarea comunității LGBTQ+.

Martor sub acoperire

Presa a sugerat că Kotov organizase călătorii pentru clienți LGBTQ+, inclusiv un tur planificat de Anul Nou în Egipt și o croazieră pe râul Volga.

Kotov a negat acuzațiile, susținând că călătoriile pe care le-a ajutat să le organizeze erau tururi comerciale obișnuite.

Mai mulți martori nu s-au prezentat în instanță sau au dat mărturii contradictorii, potrivit canalului independent de știri Telegram Mozhem Obyasnit.

Autoritățile ruse au ordonat unui martor al acuzării să se alăture turului lui Kotov pentru a colecta materiale pentru caz, a declarat pentru canalul de știri un avocat anonim familiarizat cu cazul. Ulterior, martorul nu ar fi putut prezenta dovezi clare în instanță.

