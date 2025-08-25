Live TV

Un viceguvernator rus a furat un miliard de ruble destinat fortificațiilor. Regiunea pe care trebuia să o apere

Data publicării:
vladimir buzarov
Sursa foto: X

Viceguvernatorul regiunii Kursk, Vladimir Bazarov, a fost arestat într-un dosar pentru deturnări de fonduri destinate construcţiei de structuri de apărare în regiunea rusă Belgorod, care se învecinează cu Ucraina şi care a fost vizată de mai multe incursiuni armate în ultimii trei ani, a anunţat pe Telegram superiorul său, guvernatorul interimar Aleksandr Hinştein.

Potrivit lui Hinştein, această arestare este legată de "fostul său post în regiunea Belgorod", care se învecinează cu regiunea Kursk şi unde Bazarov ocupa funcţia de viceguvernator pentru construcţii, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Potrivit primelor informaţii, dosarul se referă la construcţia de fortificaţii", a precizat Hinştein.

O sursă din cadrul forţelor de ordine a afirmat pentru agenţia de presă TASS că dosarul se referă la deturnarea unui miliard de ruble (circa 10,5 milioane de euro) alocaţi pentru construcţia de structuri de apărare în zonele de frontieră în regiunea Belgorod.

După declanşarea asaltului său contra Ucrainei în 2022, Rusia a început să construiască la frontieră structuri defensive precum tranşee şi "dinţi de dragon" pentru a stopa blindatele.

În pofida acestor structuri de apărare, regiunea Belgorod a fost ţinta mai multor incursiuni armate, iar regiunea Kursk a fost vizată de o ofensivă majoră în vara lui 2024 care le-a permis forţelor ucrainene să ocupe peste o mie de kilometri pătraţi din teritoriul rus.

Armata ucraineană a fost respinsă din regiunea Kursk abia în aprilie 2025.

Guvernatorul regiunii Kursk, Aleksei Smirnov, a fost arestat în primăvară pentru deturnare de fonduri destinate întăririi fortificaţiilor la frontieră în acest teritoriu.

Predecesorul său în această funcţie, Roman Starovoit, devenit ministru al transporturilor, s-a sinucis în iulie. Potrivit presei ruse, el era vizat de o anchetă în acest dosar.

