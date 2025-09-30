Live TV

Un viceguvernator rus care fura din banii alocați soldaților de pe front a fost arestat

Alexandr Vlasov. Sursa foto: X

Alexander Vlasov, viceguvernatorul regiunii Krasnodar, a fost arestat la câteva ore după ce și-a dat demisia și s-a înrolat voluntar în armată pentru a merge în Ucraina, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la motivele care l-au determinat să renunțe la funcția publică pentru a lua armele.

Vlasov, care ocupa funcția de viceguvernator din septembrie 2020, a anunțat în dimineața zilei de 29 septembrie că se va alătura brigăzii ruse „Kuban” pentru a participa la luptă. În după-amiaza aceleiași zile, însă, poliția i-a percheziționat biroul, pe baza acuzațiilor că ar fi deturnat subvenții de stat destinate soldaților de pe front.

O nouă lege adoptată în octombrie 2024 acordă inculpaților dreptul de a suspenda procedurile judiciare împotriva lor dacă se înrolează voluntar în armata ucraineană. Oficialii au acordat în mod oficial acest drept condamnaților încă din 2023, deși soldații-deținuți au întărit rândurile Rusiei încă din primele zile ale invaziei, transmite meduza.io.

