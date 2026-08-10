În dimineața zilei de 10 august, orașul Nijnekamsk din Tatarstan a fost ținta unui atac masiv cu drone. Au fost lovite obiective industriale și civile, a declarat primarul orașului, Radmir Belyaev. „Din păcate, există victime. Prin decizia președintelui Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, în republică a fost declarat doliu”, — a scris Belyaev pe canalul său de Telegram, fără a preciza numărul victimelor.

Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, în urma atacului din Nijnekamsk au murit 12 persoane, iar alte 39 au fost rănite. „Tuturor celor care au solicitat ajutor li se acordă asistență medicală”, — a adăugat serviciul de presă.

După cum reiese din analiza fotografiilor și a înregistrărilor video realizate de martori oculari, efectuată de Astra, ținta dronelor ar fi putut fi unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia, „Nizhnekamskneftechim” (NKNKh), care este o întreprindere-cheie a clusterului Volga al SIBUR și lider în producția de cauciucuri sintetice. În zona industrială din Nijnekamsk, unde se află această întreprindere, se află, de asemenea, rafinăria „Tatneft” și complexul de rafinare a petrolului „TAIF-NK”. În luna iunie a acestui an, rafinăria a fost atacată de drone, iar la începutul lunii iulie – complexul „TAIF-NK”. NKNH a fost, de asemenea, ținta unui atac în luna martie a acestui an. Atunci, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 50 au fost rănite „cu grade diferite de gravitate”.

Conform raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea trecută forțele de apărare antiaeriană (AA) au „interceptat și distrus” 456 de drone ucrainene deasupra a 16 regiuni, precum și deasupra Crimeii ocupate. În special, dronele au fost observate deasupra Tatarstanului, precum și deasupra regiunilor Moscovei, Belgorodului, Voronejului, Rostovului și Kalugăi. Comandamentul operațional al regiunii Belgorod a informat că, în urma lovirii unei case private din satul Nova Tavolzhanka de către o dronă, o femeie și-a pierdut viața.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slyusar, a declarat că au fost distruse peste 70 de drone în Kamensk-Șahtinski și în șapte raioane ale regiunii. „Nu s-au primit informații despre victime și distrugeri la sol, se vor face clarificări”, a menționat el. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că 13 drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală, fără a preciza dacă au existat consecințe la sol. Șeful regiunii Kaluga a raportat că au fost doborâte 16 drone, subliniind că nu există victime sau pagube.

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Editor : A.R.