Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost distrusă în urma unui atac ucrainean cu drone

În noaptea de 14 spre 15 mai, drone ucrainene au atacat „una dintre întreprinderile industriale” din Riazan, a declarat Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan. Potrivit acestuia, în urma atacului, două blocuri de locuințe au fost avariate, fiind lovite de resturile dronelor doborâte.

„Trei persoane au murit și douăsprezece au fost rănite, printre care și copii. Tuturor celor afectați li s-a acordat prompt asistența necesară. Se efectuează o evaluare a structurilor avariate. A fost organizată evacuarea locuitorilor”, a scris Malkov pe canalul său de Telegram.

Conform fotografiilor și videoclipurilor realizate de martori oculari, după atac, deasupra orașului s-au ridicat mai multe coloane de fum negru. După cum notează canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, ținta dronelor a fost rafinăria de petrol din Riazan (RNPP), care aparține „Rosneft”. Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, cu o capacitate de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an. Rafinăria produce benzină auto de toate mărcile, motorină, kerosen de aviație, păcură, gaze lichefiate, bitumuri și materii prime petrochimice. Anterior, rafinăria a fost lovită de mai multe ori de atacurile ucrainene. În noiembrie 2025, aceasta și-a întrerupt activitatea în urma unui incendiu.

De la începutul primăverii acestui an, șapte rafinării rusești și-au suspendat deja activitatea de rafinare a petrolului din cauza atacurilor dronelor ucrainene. Mai precis, pe 21 martie a fost scoasă din funcțiune rafinăria din Saratov, pe 5 aprilie – „Nizhegorodnefteorgsintez”, pe 16 aprilie – rafinăria din Tuapsi, pe 18 aprilie – rafinăria din Novokuybyshevsk, pe 22 aprilie – rafinăria din Syzran, pe 5 mai – „Kirishinefteorgsintez” și pe 7 mai – „Permnefteorgsintez”.

Ca urmare, volumul de prelucrare a petrolului în rafinăriile rusești a scăzut la minimul din 2009 — 4,69 milioane de barili pe zi. Față de anul trecut, gradul de încărcare al rafinăriilor a scăzut cu 12%, iar față de 2021, înainte de război, cu 18%, adică aproape 1 milion de barili pe zi. Ca răspuns, guvernul a înăsprit controlul asupra pieței benzinei: în luna mai, cele mai mari 11 companii petroliere au semnat acorduri cu Ministerul Energiei, în cadrul cărora guvernul va transmite rafinăriilor un plan lunar privind producția de combustibil, livrările către piața internă, exporturile și vânzările la bursă.

