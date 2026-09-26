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Video Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia își întrerupe activitatea după ce drone ucrainene au provocat un incendiu masiv

Data publicării:
Rafinarie
Foto: X/Volodimir Zelesnki
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Din articol
Unități de rafinare lovite

Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie de petrol din sudul Rusiei, provocând un incendiu și forțând-o să-și întrerupă activitatea, potrivit unei companii ucrainene implicate în atac.

Statul Major General al Ucrainei a declarat sâmbătă că forțele sale au lovit în timpul nopții rafinăria Ilski din Kraiul Krasnodar, o regiune situată pe coasta rusă a Mării Negre.

Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a confirmat că dronele au lovit districtul în care se află rafinăria și a spus că au izbucnit incendii la două instalații. El nu a identificat locațiile respective.

Agenția independentă rusă ASTRA a declarat că a examinat imagini filmate de martori oculari și a identificat unul dintre incendii ca fiind la rafinăria Ilski, situată la aproximativ 500 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a confirmat, de asemenea, atacul. „În fiecare zi, răspundem agresorului pentru teroarea pe care o exercită împotriva poporului nostru și a țării noastre”, a scris el pe X, distribuind imagini cu atacul.

Unități de rafinare lovite

Fire Point, compania ucraineană care produce dronele cu rază lungă de acțiune FP-1 utilizate în atac, a declarat că au fost lovite trei unități principale de rafinare și un parc de rezervoare de stocare.

„Atacul a lovit trei unități principale de rafinare și un parc de rezervoare de stocare, forțând instalația să-și întrerupă activitatea”, a declarat compania.

Ilski poate prelucra aproximativ 6,6 milioane de tone de țiței pe an, ceea ce o face una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei. Statul Major General al Ucrainei a declarat că această instalație produce, de asemenea, combustibil pentru armata rusă.

Rafinăria a fost ținta unor atacuri repetate. Până în iunie, aceasta fusese lovită de cel puțin 16 ori de la începutul invaziei rusești pe scară largă, potrivit ASTRA.

Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești și a altor instalații energetice, în efortul de a perturba aprovizionarea cu combustibil a forțelor Moscovei și de a reduce veniturile utilizate pentru finanțarea războiului Kremlinului.

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Editor : Sebastian Eduard

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