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Una dintre cele mai sângeroase luni: NY Post a dezvăluit pierderile Rusiei din iulie

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Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
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Luna iulie a devenit una dintre cele mai sângeroase luni pentru Rusia de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Trupele ruse au suferit pierderi devastatoare pe câmpul de luptă. Între timp, Forțele Armate ale Ucrainei au înregistrat cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimul an.

RBC-Ucraina relatează acest lucru, citând The New York Post.

În iulie, Rusia a pierdut pe câmpul de luptă 42.860 de persoane, inclusiv morți și răniți. Este cel mai ridicat indicator din ianuarie 2025 și a patra lună cea mai sângeroasă de la începutul războiului, în 2022.

Conform estimărilor experților, numărul total al pierderilor ruse se apropie de 1,5 milioane, iar recrutarea de noi soldați devine o problemă din ce în ce mai mare pentru Vladimir Putin. În același timp, în cazul unei penurii de soldați, acesta ar putea fi nevoit să înceapă în curând negocierile de pace.

Publicația subliniază că, în ultimele luni, Putin a devenit atât de descurajat încât a fost nevoit să-și atragă compatrioții în război cu promisiuni false de „serviciu liniștit” sau să recruteze africani prin scheme frauduloase similare.

Între timp, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat aproximativ 780 km² pe frontul de sud, recucerind 26 de localități de-a lungul liniei frontului și readucându-le sub controlul deplin al Ucrainei.

Apărătorii ucraineni au respins trupele ruse cu peste 11 km pe frontul de sud, în apropierea punctului de intersecție dintre regiunile Dnipropetrovsk, Donețk și Zaporijia, iar aceste atacuri de mică amploare subminează treptat controlul rus.


Editor : Sebastian Eduard

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