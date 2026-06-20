Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”

Guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a lipsit de la mai multe evenimente importante organizate în Rusia, precum forumul economic de la Sankt Petersburg, dar și de la o ședință de cabinet cu Vladimir Putin și alți înalți oficiali din domeniul economic. Absența ei lungă din public a alimentat zvonurile privind o posibilă înlocuire a sa – o schimbare seismică în Rusia, după ce Nabiullina a condus eforturile de redresare a economiei în urma șocului fără precedent produs de declanșarea războiului contra Ucrainei și de sancțiunile internaționale.

Banca Centrală a transmis că Nabiullina se află în concediu medical, însă au apărut voci care spun că economista de 62 de ani nu mai este în grațiile lui Putin.

Atenția acordată acestei situații scoate în evidență rolul neobișnuit de puternic pe care îl are Nabiullina în gestionarea economiei de război a Rusiei, precum și incertitudinea legată de cine ar putea să o înlocuiască după ce al treilea ei mandat se va încheia anul viitor, în luna iunie.

Nabiullina a jucat un rol foarte important în menținerea economiei de război a Rusiei pe linia de plutire, transformând țara într-o „fortăreață financiară” pentru a slăbi impactul sancțiunilor occidentale, scrie The Times. Ea ocupă postul de guvernatoare a băncii centrale încă din 2013, după ce în trecut a fost și ministru al economiei și consilier economic al lui Putin, despre care se spune că ar avea toată încrederea în Nabiullina.

„Un jucător precum banca centrală pare oricum prea puternic în sistemul Rusiei lui Putin”, a spus Alexandra Prokopenko, cercetătoare din partea institutului Carnegie Russia Eurasia Center de la Berlin, care a lucrat în trecut pentru Banca Centrală a Rusiei. „Dorința de a o destructura este destul de normală.”

Putin „vrea să se gândească la cucerirea Kupianskului”

Persoanele care ar avea cele mai mari șanse să o înlocuiască pe Nabiullina sunt Maxim Oreșkin, consilierul economic al lui Putin, și Piotr Fradkov, directorul executiv al băncii principale pentru sectorul de apărare, potrivit Financial Times.

În ciuda faptului că legea în Rusia nu îi permite guvernatorului băncii centrale să rămână în funcție mai mult de trei mandate, Putin ar putea găsi o metodă prin care să o păstreze în acest rol pe Nabiullina.

De multe ori, Putin păstrează secrete deciziile importante până în ultima clipă, ceea ce înseamnă că nici proprii lui oficiali de top nu știu dacă președintele rus dorește să schimbe conducerea băncii centrale sau nu.

Putin a susținut-o în mod repetat pe Nabiullina, în ciuda opoziției unor figuri importante din industrie și a susținătorilor unei politici economice mai dure. Foto: Profimedia Images

„Decizia îi va aparține doar lui Putin și, din câte știu eu, el nu s-a decis încă”, a spus Prokopenko.

Atenția obsesivă pe care Putin o acordă evenimentelor de pe linia frontului în războiul din Ucraina l-au făcut să ignore o parte din problemele economice ale Rusiei.

„El vrea să se gândească la cucerirea Kupianskului” din nou, a spus un bancher rus citat de FT, referindu-se la un oraș din regiunea Harkov pe care rușii au încercat să îl ocupe de mai multe ori.

„Nu vrea să se gândească la banca centrală. S-ar putea să nu se gândească la asta deloc”, a mai spus bancherul. „Nimeni nu știe, în afară de el și de ea și poate că nici ea nu știe. Este posibil ca nici el să nu știe.”

„Rubla este principala problemă pentru economie”

Putin a susținut-o în mod repetat pe Nabiullina, în ciuda opoziției unor figuri importante din industrie și a susținătorilor unei politici economice mai dure.

Cu toate că nu există semne clare că Putin ar vrea să o înlocuiască pe Nabiullina, economia rusă a suferit mult anul acesta, ceea ce i-a încurajat și mai mult pe criticii guvernatoarei băncii centrale.

„Rubla este principala problemă pentru economie. Orice altceva, chiar și rata dobânzii de referință, este secundar”, a spus un important afacerist rus. Importurile ieftine i-au făcut pe mulți producători din Rusia să nu poată concura cu prețurile de pe piața internă.

Nabiullina nu a vrut să implementeze măsurile cerute de industriași pentru a nu alimenta și mai mult inflația, pe care a reușit să o coboare de la vârful de 18% atins la începutul anului 2022. Ea a ajutat, de asemenea, economia rusă să reziste în fața sancțiunilor occidentale impuse după anul 2014 și a curățat corupția din sectorul bancar.

Cu toate că nu există semne clare că Putin ar vrea să o înlocuiască pe Nabiullina, economia rusă a suferit mult anul acesta, ceea ce i-a încurajat și mai mult pe criticii guvernatoarei băncii centrale. Foto: Profimedia Images

„Economia merge prost și războiul distorsionează totul”, dar nimeni nu îndrăznește să îi spună lui Putin să se oprească

Nabiullina s-a numărat printre tehnocrații de top care l-au avertizat pe Putin în legătură cu consecințele economice ale invadării Ucrainei la o lună înainte ca președintele rus să declanșeze războiul.

Cu toate că aceștia sunt îngroziți de războiul din Ucraina, ei nu l-au îndemnat în mod direct pe Putin să pună capăt conflictului sau să reducă din cheltuielile militare care pun mare presiune asupra economiei, potrivit oficialilor serviciilor de informații din Occident și unui fost oficial important de la Kremlin.

„Economia merge prost și războiul distorsionează totul, dar niciunul din cei care se opun războiului nu îi spun să îl oprească”, a spus fostul oficial rus.

În ciuda problemelor întâmpinate, economia rusă continuă să se mențină deasupra parametrilor celor mai rele scenarii, ceea ce l-a convins pe Putin că Rusia mai poate rezista în același ritm.

„Problema este că lui Putin nu îi pasă”, a spus un oficial al serviciilor de informații din Occident. „El se gândește la o cu totul altă moștenire.”

„Când el stă în saună cu consilierii lui pro-război, ei nu se gândesc la ratele dobânzii și cheltuielile de apărare. Ei vorbesc despre probleme istorice de mare amploare.”

Editor : Raul Nețoiu