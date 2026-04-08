Analiză Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte

Viktor Orban și Vladimir Putin. Foto Getty Images
Petrol, gaze, energie nucleară Orban, în slujba lui Putin

Budapesta și Moscova au convenit să-și consolideze relațiile în domeniile energiei nucleare, educației și sportului. Acordul prevede invitarea unor profesori din Rusia în Ungaria.

Guvernul maghiar a semnat un acord cu Rusia pentru consolidarea relațiilor economice, comerciale, energetice și culturale dintre cele două țări, potrivit unor documente elaborate de guvernul rus, relatează Politico,.

După cum subliniază publicația, acestea „evidențiază în mod clar cât de apropiate sper Budapesta și Moscova să devină”.

„Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al sănătății, Mihail Murashko, au semnat un plan în 12 puncte care prezintă domeniile de cooperare, în urma unei întâlniri desfășurate în capitala Rusiei în luna decembrie”, reiese din documente. Textul, care nu fusese făcut public până acum, definește măsura în care ambele guverne își vor alinia acțiunile în diverse domenii, precum combustibilul nuclear, educația și sportul.

În timp ce Orbán se laudă cu legăturile sale strânse cu Kremlinul, rivalul său electoral, Péter Magyar, susține că acesta este un punct slab, acuzând guvernul de „trădare flagrantă” din cauza legăturilor sale cu Moscova.

Summitul din decembrie de la Moscova a fost cea de-a 16-a reuniune a Comisiei interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică, care, potrivit mass-media de stat rusă, a fost înființată în 2005. De atunci, comisia s-a reunit aproximativ o dată pe an, fie în Rusia, fie în Ungaria – cu o pauză între cea de-a 14-a reuniune din noiembrie 2021 și cea de-a 15-a din septembrie 2024. Rusia a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei pe 24 februarie 2022.

Conform unuia dintre documente, în cadrul întâlnirii de la Moscova din 9 decembrie 2025, Rusia și Ungaria „au analizat aspectele actuale ale cooperării bilaterale comerciale și economice, activitățile comune din sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcții și alte domenii de interes comun, precum și din sfera culturală și umanitară”.

De asemenea, cele două părți au subliniat importanța „dezvoltării unor relații pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două țări în domeniile de interes comun”.

Când a fost întrebat despre conținutul documentelor și impactul acestora asupra traiectoriei politice a Ungariei, Szijjártó a răspuns doar că „cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesele naționale, nu de vreo presiune de a se conforma mass-mediei liberale extrem de părtinitoare. Continuați cu munca părtinitoare!”

Petrol, gaze, energie nucleară

Publicația a declarat că a contactat experți independenți familiarizați cu metodele Moscovei, dar nu a putut verifica în mod independent documentele, care conțin instrucțiuni adresate agențiilor guvernamentale ruse privind punerea în aplicare a noilor angajamente.

Printre punctele convenite, conform documentelor, s-a numărat angajamentul de a „inversa tendința negativă a comerțului bilateral”, după ce volumul mărfurilor transferate a scăzut ca urmare a sancțiunilor UE împotriva Rusiei, impuse ca răspuns la războiul purtat de Rusia în Ucraina. Acordul deschide, de asemenea, oportunități pentru companiile ruse de a lansa noi proiecte de producție de energie electrică și hidrogen în Ungaria, precum și o cooperare mai strânsă în domeniul petrolului, gazelor și combustibilului nuclear.

Budapesta a acceptat să exploreze consolidarea învățământului în limba rusă în țară prin „importarea” de profesori din Rusia, precum și îmbunătățirea recunoașterii reciproce a calificărilor și deschiderea de programe de schimb pentru studenții postuniversitari, conform textului acordului.

Conform termenilor acordului, guvernul maghiar a susținut programele de schimb în curs de desfășurare în toate domeniile, de la sport la artele circului, deși Moscova a fost acuzată în mod constant că folosește evenimentele culturale pentru a-și răspândi narațiunile despre războiul din Ucraina și pentru a legitima regimul de la Moscova. Ambele părți au susținut ideea unui plan de acțiune pentru 2026-2027 privind cooperarea comună în domeniul sportului.

Relațiile mai strânse cu Rusia ar trebui să fie „incompatibile cu obligațiile Ungariei care decurg din calitatea sa de membru al Uniunii Europene”, se menționează într-unul dintre documente.

Orban, în slujba lui Putin

Prim-ministrul ungar s-a opus în mod constant eforturilor UE de a înăspri sancțiunile împotriva Rusiei și de a oferi sprijin material Ucrainei. Marți, Bloomberg a relatat că, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, acesta i-a spus liderului rus Vladimir Putin că îi va oferi ajutor „în orice mod posibil” și că Ungaria va fi un „șoricel” în fața „leului” de la Moscova.

Orbán se confruntă cu cea mai dificilă provocare din cei 16 ani de când se află la putere în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, unde partidul său populist Fidesz se află în urma opoziției de centru-dreapta Tisza în sondaje. El a încercat să prezinte relațiile sale prietenoase cu Moscova ca pe un argument electoral câștigător, acuzându-l pe principalul său rival, partidul lui Magyar, că intenționează să târâie Ungaria în războiul din Ucraina și să pună în pericol accesul acesteia la combustibilii fosili ruși.

Campania electorală din Ungaria a fost caracterizată de o serie de scurgeri strategice de informații, supraveghere cibernetică, acuzații de spionaj și afirmații ale diplomaților, scrie publicația. Votarea va începe duminică.

Editor : A.R.

