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Unicul partid de „opoziție” din Rusia, ameninţat cu excluderea din alegeri. Sute de ruşi s-au adunat la Curtea Supremă pentru susținere

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Protest Curtea Supremă Rusia
Curtea Supremă din Rusia decide soarta Iabloko, singurul partid de opoziție legal. Foto: Profimedia
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Din articol
Cu adevărat un partid de opoziție?

Sute de oameni s-au adunat luni în faţa Curţii Supreme a Rusiei pentru a susţine singurul partid de opoziţie legal din ţară, Iabloko, care se confruntă cu ameninţarea excluderii de la alegerile legislative din septembrie, relatează EFE.

„Iabloko! Iabloko! Iabloko!”, au scandat manifestanţii în faţa clădirii, unde era prezentă şi o dubă a poliţiei.

Susţinătorii partidului liberal, singurul care se opune războiului din Ucraina, s-au prezentat la Curtea Supremă la cererea liderului Iabloko, Nikolai Rîbakov.

În cadrul procesului intentat de partidul ultranaţionalist Rodina (Patria), opoziţia este acuzată de incitare la extremism şi încălcarea integrităţii teritoriale a Rusiei, sprijinirea minorităţilor sexuale şi nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală în timpul campaniei electorale.

Judecătorul Curţii Supreme care prezidează audierea, Veaceslav Kirilov, este acelaşi care a scos în afara legii organizaţia pentru drepturile omului Memorial, câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2022.

Procesul este similar cu cel intentat de Rodina luna trecută în regiunea nord-vestică Karelia, care a determinat Curtea Supremă locală să excludă Iabloko din alegerile adunării regionale.

Printre altele, partidul liberal cere încetarea imediată a ostilităţilor şi negocieri de pace rapide cu Ucraina, precum şi eliberarea a peste 1.750 de deţinuţi politici.

Politicieni ruşi proeminenţi şi-au exprimat recent dorinţa de a exclude Iabloko, ale cărui liste au fost aprobate la sfârşitul lunii iulie de Comisia Electorală Centrală.

Tocmai pentru a evita excluderea sa, Iabloko s-a distanţat vinerea trecută de apelul opoziţiei în exil de a vota pentru partid la 20 septembrie.

Câteva zeci dintre cei mai populari candidaţi ai săi, inclusiv liderul său, au fost deja descalificaţi pentru criticarea războiului sau pentru extremism, cum ar fi postarea de imagini cu defunctul lider al opoziţiei, Aleksei Navalnîi, pe reţelele de socializare.

Autorităţile şi alte partide mainstream se tem că Iabloko va consolida votul de protest împotriva campaniei militare, pe care două treimi dintre ruşi doresc să o vadă încheiată cât mai curând posibil, potrivit sondajelor realizate de Centrul Levada.

Cu adevărat un partid de opoziție?

Iabloko este considerat singurul partid politic de opoziție legal care mai activează în interiorul Rusiei, dar statutul său este marcat de un compromis profund și de o toleranță selectivă din partea Kremlinului.

Deși critică direct deciziile regimului, partidul funcționează într-un cadru strict controlat pentru a evita interzicerea totală. Astfel, Iabloko îmbină opoziția reală cu elemente specifice unei „opoziții sistemice” tolerate.

În timp ce mișcările liderilor uciși sau închiși (cum a fost Navalnîi) au fost declarate „extremiste” și distruse complet, Iabloko a rămas înregistrat oficial.

Liderii Iabloko își măsoară cu atenție cuvintele. Ei cer „pace” și „încetarea focului”, însă evită adesea atacurile extrem de dure, directe și personale la adresa lui Vladimir Putin. Acest lucru le permite să nu încalce penal legile ruse privind „discreditarea armatei”.

Pentru Kremlin, existența unui partid ca Iabloko (care obține în sondaje în jur de 3%) este utilă. El servește ca instrument de propagandă externă pentru a simula pluralismul politic și oferă o supapă de descărcare controlată pentru cetățenii cu vederi liberale sau pacifiste.

Fondatorul Grigori Iavlinski a avut de-a lungul timpului întâlniri private chiar cu Vladimir Putin (cum a fost cea din decembrie 2023) pentru a discuta inițiative de pace, un privilegiu de neconceput pentru opoziția radicală.

Editor : Sebastian Eduard

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