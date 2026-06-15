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Uniunea Europeană l-a inclus pe lista de sancțiuni pe duhovnicul lui Putin. Argumentele aduse de bloc

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Uniunea Europeană a extins lista sancțiunilor împotriva Rusiei, incluzând în aceasta peste 80 de persoane fizice și juridice care au legături directe sau indirecte cu Federația Rusă. Printre acestea se numără episcopul Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul de Simferopol și Crimeea, Tihon (Gheorghe Șevkunov), considerat „duhovnicul” președintelui Vladimir Putin.

Potrivit autorităților UE, Tihon „joacă un rol activ în răspândirea propagandei rusești”, care justifică agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, episcopul „răspândește sistematic” dezinformare despre „nazismul” din Ucraina, neagă suveranitatea acesteia și afirmă că atacul asupra țării este „sancționat de Dumnezeu”, au menționat reprezentanții Uniunii.

„Prin predici, platforme media, proiecte culturale finanțate de stat și strângerea directă de fonduri pentru trupele ruse din Crimeea ocupată, el promovează și susține acțiunile militare ale Rusiei”, afirmă UE. Pe lângă Tikhon, noile sancțiuni vizează procurorul general al Federației Ruse, Alexander Gutsan (din cauza „activităților care subminează grav democrația și statul de drept în Rusia”), mai mulți oficiali de rang înalt din forțele de securitate și judecători implicați în moartea lui Alexei Navalnîi, fostul ombudsman pentru copii Pavel Astahov, directorul executiv al „Rostec”, Oleg Evtușenko, precum și o serie de bloggeri și propagandiști pro-Kremlin.

În plus, pe „lista neagră” a UE s-au regăsit „Lukoil – Siberia de Vest”, „Fondul Prezidențial pentru Inițiative Culturale”, „Gazpromneft Shipping”, precum și Institutul de Cercetare „S. A. Lavochkin”, care face parte din „Roscosmos”, MKAO „NTK” – organizația-mamă a companiei ruse NtechLab, care dezvoltă sisteme de analiză video și recunoaștere facială bazate pe IA, uzina aeronautică din Izhevsk și o serie de alte organizații legate de flota rusă din umbră (operatorii de petroliere Dreamer Shipmanagement LLC-FZ (EAU) și Gazpromneft Shipping).

Mitropolitul Tikhon îl cunoaște pe Putin din 1999, când acesta din urmă era director al FSB, scria „Vazhnye Istorii”. Când episcopul a fost întrebat dacă este „duhovnicul” președintelui, el a răspuns că Putin are posibilitatea de a se consulta „cu un număr considerabil de oameni competenți — de la Sfântul Patriarh până la simpli preoți și laici”. „Printre acești preoți se numără și umilul vostru slujitor, este adevărat”, a declarat Tihon. În plus, s-a raportat că el este apropiat de prietenii lui Putin, frații Rotenberg, și, conform unor surse, a botezat-o pe fiica șefului „Rosneft”, Igor Sechin.

Editor : A.R.

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