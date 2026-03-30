Când recrutorii militari au sosit luna trecută la Colegiul Lunin de Tehnologii de Transport din orașul siberian Novosibirsk, sperau să găsească studenți dispuși să se înroleze ca operatori de drone — dar puțini au acceptat oferta, informează The Moscow Times.

Rectorul colegiului, Maria Kirsanova, s-a înfuriat, spunând că se aștepta ca cei aproximativ 400 de studenți cu vârsta peste 18 ani, pe care i-a denumit „copiii ei” să fie „primii care vor pleca să-și apere patria”.

„Cine v-a băgat frica în oase? Cine ne va proteja?”, a întrebat ea la o întâlnire cu studenții, care a fost înregistrată de unul dintre participanți și publicată online.

„Sunteți cu toții lași, stând aici și temându-vă pentru viețile voastre?”, a spus ea, mustrând studenții pentru ceea ce ea a numit teama de a se întoarce acasă „în sicrie de zinc”.

Nouă tactică

Rusia a apelat din ce în ce mai mult la universități ca sursă nouă de recruți pentru războiul său de patru ani din Ucraina, pe măsură ce numărul înrolărilor scade, iar victimele războiului crește până la sute de mii.

În timp ce campania masivă de înrolare în armată a Rusiei, cu promisiuni de salarii mari, a început la scurt timp după invazia pe scară largă din 2022, eforturile care vizează în special studenții s-au intensificat începând din ianuarie, a declarat Idite Lesom („Dispari”), o organizație non-guvernamentală care îi ajută pe ruși să evite recrutarea.

Campanii de recrutare

Momentul acestor campanii este legat de calendarul academic. Recrutorii militari folosesc adesea perioada examenelor de iarnă pentru a viza studenții, în special pe cei cu note mici sau care susțin examene de recuperare, a declarat pentru The Moscow Times purtătorul de cuvânt al Idite Lesom, Ivan Chuviliaev.

Un afiș de recrutare care promovează serviciul în unitățile de drone ale Rusiei este afișat la intrarea în clădirea facultății de jurnalism de la Universitatea de Stat din Moscova, conținând un citat al președintelui Vladimir Putin.

Eforturile de a-i împinge pe studenți în armată pot lua una dintre mai multe forme diferite.

Studenții sunt de obicei chemați la întâlniri cu reprezentanții armatei și încurajați să semneze contracte cu forțele de drone ale țării. În unele cazuri, li se cere să semneze foi de prezență sau să confirme în scris că au fost informați cu privire la termenii contractului.

„Unul dintre argumentele pe care le folosesc este: «Te vom exmatricula pentru rezultate slabe dacă nu semnezi»”, a spus Chuviliaev.

Universitățile au distribuit, de asemenea, broșuri ale Ministerului Apărării, au proiectat filme patriotice și au publicat profilurile studenților care s-au înscris deja.

Publicația studențească Groza estimează că aceste campanii de recrutare au avut loc în cel puțin 201 de universități și colegii din toată Rusia.

Anunțuri care promovează serviciul militar au apărut luna aceasta la prestigioasa Facultate de Jurnalism a Universității de Stat din Moscova, situată la câțiva pași de Kremlin.

Studenților de la Colegiul Medical nr. 2 din Moscova li s-a spus în februarie că semnarea unui contract militar ar fi un „bilet către viață” și că noii recruți nu vor fi trimiși pe front.

Una dintre cele mai importante facultăți de drept din Rusia, Universitatea de Drept de Stat Kutafin din Moscova, a publicat mărturia unui student anonim care a descris înrolarea în armată ca fiind o „onoare”.

„În fiecare zi mă gândeam: de ce sunt aici și nu acolo?”, spunea declarația studentului. „Oportunitatea de a merge să servesc prin intermediul universității a devenit factorul decisiv. Este o onoare să fiu printre primii din universitate care pleacă.”

