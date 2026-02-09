Unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Rusia a primit interdicție de a intra în țară timp de 50 de ani

Comicul popular kazah Nurlan Saburov a primit interdicție de a intra în Rusia timp de 50 de ani, după ce autoritățile de aplicare a legii l-au acuzat de încălcarea normelor privind migrația și impozitele, precum și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina, a raportat vineri presa de stat.

Nu a fost clar imediat ce încălcări specifice ar fi comis Saburov. O sursă citată de agenția de știri de stat RIA Novosti a declarat că decizia de a-i interzice accesul în Rusia a fost luată „în interesul securității naționale” și pentru „protejarea valorilor tradiționale”.

Saburov, cunoscut pentru emisiunea sa de pe YouTube „What Came Next?”, care are un număr mare de vizualizări, a fost reținut și informat cu privire la interdicția de intrare pe o perioadă de 50 de ani la aeroportul Vnukovo din Moscova, după ce a sosit din Dubai, potrivit presei. El locuia în Rusia din 2014.

Agenția de știri exilată IStories a raportat, citând un cunoscut anonim al lui Saburov, că adevăratul motiv al interdicției de intrare în țară a fost presupusa sa refuz de a colabora cu serviciul de securitate rus FSB. Comediantul nu a comentat această informație.

Anterior, mai multe spectacole de stand-up comedy ale lui Saburov din Rusia au fost anulate, organizatorii invocând „circumstanțe neprevăzute”.

Anulările au început în decembrie, în urma reacției negative a publicului la o glumă făcută de Saburov în 2022 despre rușii care fugeau de mobilizarea militară trecând granița cu Kazahstanul, a raportat ziarul de afaceri Kommersant.

Saburov a fost reținut în mai 2025 la aeroportul Sheremetyevo din Moscova și amendat cu 5.000 de ruble (65 de dolari) pentru încălcări minore ale legislației în materie de migrație.

