Unul dintre oamenii de încredere ai lui Putin spune că Europa şi Marea Britanie vor „implora” Rusia să le dea resurse energetice

Europa şi Marea Britanie au nevoie disperată de energia Moscovei pe măsură ce oferta globală se restrânge, a avertizat Kirill Dmitriev, şeful fondului suveran rus şi unul dintre oamenii cei mai de încredere ai lui Vladimir Putin, care a reprezentat Kremlinul în negocierile cu SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează POLITICO.

„Rusia va primi cu siguranţă multe solicitări din partea Europei şi a Marii Britanii... şi va decide dacă le va onora sau nu”, a declarat Dmitriev la o reuniune a Uniunii Industriaşilor şi Antreprenorilor din Rusia, potrivit agenţiei de stat RIA Novosti. „Previziunea noastră este foarte clară: Europa şi Marea Britanie vor implora pentru resursele energetice ruseşti”, a adăugat el.

Dmitriev, care conduce Fondul Rus de Investiţii Directe, a afirmat că preţul petrolului ar putea sări la 150-200 de dolari pe baril, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu zguduie pieţele energetice globale, avertizând asupra unei „crize energetice extrem de grave” pe care Europa nu este pregătită să o gestioneze.

El a susţinut, de asemenea, că Occidentul „s-a împuşcat singur în picior” prin reducerea dependenţei de energia rusă după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Dmitriev, un emisar economic al Kremlinului din ce în ce mai vizibil, care a negociat cu SUA în legătură cu războiul din Ucraina, şi-a intensificat mesajele în ultimele zile, prezentând Rusia ca fiind indispensabilă pentru pieţele energetice globale pe măsură ce oferta se restrânge şi susţinând că sancţiunile occidentale au avut un efect contrar, notează POLITICO, citată de News.ro.

Declaraţiile sale optimiste vin pe fondul creşterii vertiginoase a preţurilor la energie, pe măsură ce blocada Iranului asupra Strâmtorii Ormuz perturbă fluxurile de gaz natural lichefiat şi împinge preţul ţiţeiului spre 100 de dolari pe baril, alimentând temerile în legătură cu un şoc economic mai amplu.

Până în prezent, Bruxelles-ul îşi menţine poziţia. „Nu există cale de întoarcere la dependenţa de energia rusă”, a declarat săptămâna aceasta comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, insistând că blocul nu ar trebui să importe „nici măcar o moleculă” de la Moscova.

