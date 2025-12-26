„Unul dintre paradoxurile Rusiei moderne”: tentativa Moscovei de a controla piața datelor divulgate a ajuns să se întoarcă împotriva sa

Rusia se străduiește să controleze piața ilegală în expansiune a datelor personale divulgate, un ecosistem obscur exploatat de mult timp de jurnaliștii de investigație, poliție și grupurile criminale, relatează The Guardian.

De mai bine de zece ani, așa-zisa piață probiv din Rusia – un termen derivat din verbul „a străpunge” sau „a introduce într-o bară de căutare” – a funcționat ca o economie paralelă a informației, construită pe o rețea de funcționari corupți, polițiști rutieri, angajați bancari și personal de securitate de nivel inferior, dispuși să vândă accesul la baze de date guvernamentale sau corporative restricționate.

Deși bazele de date scurse există peste tot, amploarea și utilizarea curentă a probiv sunt specifice Rusiei. Aceasta a apărut din infrastructura statală profund coruptă a țării și a devenit indispensabilă atât pentru cei care doresc să exploateze sistemul, cât și pentru cei care încearcă să-l demaște.

Pentru o taxă modestă – uneori de doar 10 dolari – cumpărătorii pot obține numere de pașaport, adrese de domiciliu, istoricul călătoriilor, înmatriculări auto și dosare interne ale poliției. La un preț mai ridicat, se pot achiziționa dosare complete despre persoane, inclusiv metadate despre apeluri și deplasări.

Probiv, a cărui utilizare rămâne controversată în rândul jurnaliștilor ruși, a stat la baza unor anchete de mare amploare, inclusiv urmărirea unității de securitate a statului FSB din spatele otrăvirii lui Alexei Navalnîi.

A fost utilă și pentru poliție și serviciile de securitate, care foloseau în mod obișnuit piața neagră pentru a urmări activiști, figuri ale opoziției și pe oricine nu era pe placul statului.

„Este unul dintre paradoxurile Rusiei moderne: pe de o parte, aceste servicii sunt ilegale și se bazează pe date divulgate, dar, pe de altă parte, sunt mult mai convenabile pentru activitatea polițienească de zi cu zi decât multitudinea de baze de date oficiale ale departamentelor”, a spus Andrei Zakharov, jurnalist de investigație care a publicat recent o carte despre probiv.

Dar, pe măsură ce războiul din Ucraina intra în al patrulea an, Kremlinul a început să considere probiv mai puțin ca o soluție tolerată și mai mult ca o amenințare.

Organizațiile criminale specializate în escrocherii telefonice foloseau datele divulgate la scară industrială, în timp ce serviciile secrete ucrainene învățaseră să exploateze peisajul informațional permeabil al țării pentru a identifica și asasina oficiali militari din Rusia.

În timpul conferinței telefonice anuale cu națiunea de anul trecut, președintele Vladimir Putin a recunoscut că un prieten apropiat a fost victima unei escrocherii telefonice.

Acest incident, a spus Zakharov, a fost semnalul pentru serviciile de securitate să înceapă să închidă piața probiv. În ultimul an, Putin a semnat legi care înăspresc pedepsele pentru scurgerile de date, impunând până la 10 ani de închisoare pentru accesarea sau distribuirea acestor informații.

Serviciile de securitate au început, de asemenea, o vânătoare agresivă a operatorilor probiv, reținând mai mulți brokeri și vizând infrastructura pe care aceștia se bazează. Printre cele mai mediatizate arestări s-a numărat cea a echipei din spatele Usersbox, unul dintre cele mai utilizate și mai ieftine servicii.

Dar războiul Kremlinului împotriva probiv pare să fi avut efectul opus, a spus Zakharov. Mulți dintre principalii operatori și brokeri probiv și-au mutat afacerile în străinătate, unde sunt mult mai puțin constrânși de acorduri informale cu serviciile de securitate sau de teama arestării imediate.

„Înainte, ei încă colaborau cu serviciile de securitate sau se gândeau de două ori înainte de a divulga informații extrem de sensibile. Acum, nu mai au nicio reținere”, a spus Zakharov. „Ei divulgă una după alta informații sensibile.”

El a citat baza de date masivă a FSB din anul trecut, cunoscută sub numele de Kordon-2023, care a fost divulgată online și conținea detalii despre persoanele care au trecut granițele Rusiei între 2014 și 2023. Zakharov a descris-o ca fiind una dintre cele mai mari și mai importante scurgeri de informații de până acum.

Servicii bine-cunoscute, precum Himera, care erau renumite pentru cooperarea cu autoritățile, și-au schimbat cursul: grupul a declarat că a întrerupt accesul forțelor de ordine și și-a mutat întregul personal.

Hackerii ucraineni s-au alăturat mișcării. De la invazia pe scară largă a Rusiei, hackerii pro-ucraineni și alte grupuri de informații au încălcat în repetate rânduri sistemele statale și comerciale rusești, furând date și publicându-le în mod deschis – adesea gratuit și în mare parte din motive ideologice.

Anul trecut, grupul de hackeri ucraineni KibOrg a publicat online o bază de date aparținând clienților Alfa Bank, cea mai mare bancă comercială privată din Rusia.

Scurgerile de informații ar fi conținut date personale ale aproximativ 24 de milioane de persoane și peste 13 milioane de organizații.

„În ansamblu”, a spus Zakharov, „nu a fost niciodată mai ușor să găsești date private rusești pe piață”.

Editor : A.M.G.