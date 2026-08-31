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„Va folosi arme nucleare?”. Xi Jinping i-a interzis lui Putin să folosească focoase atomice, susține Alexander Stubb

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Xi Jinping și Vladimir Putin / Sursa foto: Profimedia Images
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China nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, a declarat pentru Bild președintele Finlandei, Alexander Stubb. El a precizat că, în vara acestui an, ministrul de externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, l-a asigurat de acest lucru. „El a spus: «Nu vom permite niciodată acest lucru». Cred că acesta este un factor de descurajare destul de eficient”, a subliniat Stubb.

Potrivit acestuia, Moscova recurge la șantajul nuclear pentru a semăna panică în Europa. „Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm aici și să discutăm: va intensifica ea escaladarea? Va folosi arme nucleare? Va ataca NATO și Europa?”, a explicat Stubb. Din punctul său de vedere, posibilitățile Moscovei de a continua escaladarea sunt în prezent limitate, iar singura opțiune viabilă rămâne mobilizarea, însă aceasta ar putea avea consecințe politice interne grave pentru Kremlin, consideră Stubb.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre poziția fermă a Chinei cu privire la utilizarea armelor nucleare de către Rusia. În iulie, el a afirmat că Beijingul a declarat Moscovei, într-o „formă categorică”, că un astfel de pas este inadmisibil. Pe 24 august, liderul ucrainean a făcut din nou apel la China să-și folosească influența pentru a opri retorica nucleară a Rusiei.

Surse din anturajul Kremlinului, citate de Bloomberg, au declarat pe 26 august că Vladimir Putin nu intenționează să facă concesii și se pregătește pentru o escaladare a conflictului în Ucraina, având în vedere intensificarea atacurilor cu rachete balistice asupra Kievului și a altor orașe. În același timp, tot mai mulți oficiali din anturajul președintelui rus încep să creadă că, în cele din urmă, acesta ar putea recurge la arme nucleare tactice, deoarece consideră că o înfrângere în război este absolut inacceptabilă, au declarat sursele agenției.

Conform datelor SIPRI, Rusia dispune de cel mai mare arsenal din lume de încărcături nucleare tactice — 1.816, față de doar 200 în cazul SUA. Rachetele din complexele „Iskander”, din care Rusia are 150 de unități în dotare, pot transporta focoase cu puteri cuprinse între 10 și 100 de kilotone.

Editor : A.R.

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