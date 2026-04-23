Vedeta de instagram care a luat atitudine împotriva lui Putin, pusă la zid. Soloviov: „Este agent infiltrat al lui Zelenski”

Viktoria Bonia și Vladimir Putin Foto colaj: Profimedia
Din articol
De ce reacționează toată lumea? Cine este Viktoria Bonia Ce spun deontologii Kremlinului? Minge la fileu pentru Ghennadi Ziuganov Cum a reacționat opoziția? Ce a spus Bonia?

O serie de apeluri video adresate de vedete președintelui Vladimir Putin cu privire la situația dificilă a rușilor obișnuiți a declanșat o dezbatere publică fără precedent în întregul spectru politic, scrie Moscow Times.

În centrul discursului se află influencerița și fosta vedetă de reality TV Viktoria Bonia, care a devenit virală săptămâna trecută pentru că a spus că „oamenii se tem” de Putin și a acuzat oficialii că ascund problemele rușilor de președinte.

„Există un zid uriaș între dumneavoastră și noi, oamenii obișnuiți”, a spus Bonia în videoclipul de 18 minute, care a strâns peste 30 de milioane de vizualizări.

O mână de alte vedete au urmat exemplul cu apeluri similare, stârnind discuții despre potențiala creștere a sentimentului de protest în Rusia și dacă mai este posibil să critici autoritățile.

The Moscow Times a analizat mai îndeaproape modul în care oficialii, personalitățile pro-Kremlin și opoziția au răspuns la apel.

De ce reacționează toată lumea?

Dincolo de Instagram, unde videoclipul lui Bonia a strâns 1,6 milioane de aprecieri și 85.000 de comentarii, apelul ei a stârnit reacții atât din partea personalităților pro-guvernamentale, cât și a vocilor opoziției.

Analiștii și personalitățile publice au afirmat că Bonia „a articulat probleme care, în primul rând, preocupă cu adevărat oamenii” și că apelul ei este „una dintre puținele modalități disponibile de a vedea despre ce sunt dispuși oamenii să vorbească” pe fondul represiunii politice crescânde.

Cine este Viktoria Bonia

Bonia, care are în prezent 13,6 milioane de urmăritori pe Instagram, a devenit faimoasă pentru prima dată în cadrul popularului reality show Dom-2 („Casa-2”) la mijlocul anilor 2000. Stabilită acum în Monaco, ea este cunoscută și pentru promovarea teoriilor conspiraționiste, de la presupusele pericole ale turnurilor 5G până la implantarea de cipuri prin vaccinuri în timpul pandemiei de Covid-19.

Totuși, pentru rușii obișnuiți, Bonia, care s-a mutat inițial la Moscova dintr-un orășel din Extremul Orient al Rusiei, este văzută și ca „Vika a noastră” — o figură cu care se pot identifica, „care a reușit să se îmbogățească și să se mute în Monaco”, spun unii activiști politici.

Apelul ei a stârnit chiar și o reacție din partea Kremlinului, care a declarat săptămâna trecută că „niciuna” dintre problemele menționate de ea — inclusiv inundațiile din Dagestan, poluarea cu petrol de-a lungul coastei Mării Negre și întreruperile de internet — nu a fost ignorată.

Pe măsură ce dezbaterea s-a extins, mass-media pro-Kremlin ar fi primit instrucțiuni să nu mai „acorde atenție apelului video al lui Bonia”, a declarat o sursă pentru publicația exilată Meduza.

Boți pro-Kremlin, care au lăsat aproximativ 1.500 de comentarii pe rețeaua de socializare VKontakte săptămâna trecută, au încetat, de asemenea, să mai posteze despre Bonia, a raportat marți publicația de investigații exilată Agentstvo, citând un proiect care urmărește activitatea botilor aliniați statului.

Ce spun deontologii Kremlinului?

Mass-media și personalitățile pro-Kremlin s-au grăbit să o acuze pe Bonia că este influențată de interese străine și că repetă retorica occidentală și au cerut autorităților să o declare „agent străin”.

Prezentatorul televiziunii de stat Vladimir Soloviov a declarat în direct că „nu este treaba acelei târfe uzate să-și deschidă gura murdară și să polueze spațiul”.

El s-a referit, de asemenea, la Bonia ca la un „agent infiltrat” al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky și a spus că a cerut Comitetului de Investigații să afle dacă ea primește finanțare străină.

Deputatul ultraconservator Vitali Milonov a catalogat-o pe Bonya drept o „escortă din Dubai” și a spus că în Monaco „nu există smelt [pește] și nici shawarma, de aceea este atât de furioasă”.

„Ar trebui să vină în Rusia, am putea să ne plimbăm împreună”, a adăugat el.

Bloggerul pro-Kremlin Iuri Podoliaka, care administrează un canal Telegram cu 2,7 milioane de abonați unde discută despre războiul din Ucraina, a susținut că videoclipul era „parte a unui plan mai amplu de destabilizare a Rusiei”.

Minge la fileu pentru Ghennadi Ziuganov

Între timp, veteranul lider al Partidului Comunist, Ghennadi Ziuganov, s-a plâns că partidul său ridica de mult timp multe dintre problemele discutate de Bonya.

„Ea a enumerat toate problemele care au fost ridicate aici și pe care le-ați auzit: de ce există o scurgere de petrol în Anapa și de ce nu a existat o reacție promptă pentru a oferi asistență Dagestanului și Republicii Cecenia [după inundații]”, a spus el în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului.

El a avertizat: „colapsul economic este inevitabil” dacă problemele nu sunt rezolvate și că „până în toamnă ne vom confrunta cu ceea ce s-a întâmplat în 1917”, referindu-se la revoluția care a răsturnat dinastia Romanov și a dus la crearea Uniunii Sovietice.

Cum a reacționat opoziția?

În timp ce unele figuri ale opoziției au criticat apelul lui Bonia către Putin, care era încadrat în laude la adresa președintelui, alții au salutat faptul că o celebritate a vorbit, măcar o dată, despre problemele Rusiei.

Figura opoziției aflată în exil, Liubov Sobol, a spus că declarația lui Bonia a fost importantă deoarece „o personalitate publică a atras atenția asupra problemelor”, dar a criticat-o pentru că l-a numit pe Putin „un politician puternic”.

„Dacă Putin nu este conștient de ceea ce se întâmplă în țară, atunci este incompetent”, a spus Sobol. „El știe totul.”

Ce a spus Bonia?

Ca răspuns la criticile venite din partea unor personalități pro-Kremlin, Bonya a îndemnat femeile să ia atitudine împotriva abuzului verbal și a spus că intenționează să inițieze un proces colectiv împotriva bărbaților care insultă public femeile.

„Vreau să mă adresez femeilor. Ajunge! Am tăcut și am tolerat asta prea mult timp. Este timpul să ne asigurăm că acești oameni sunt trași la răspundere pentru cuvintele lor”, a spus Bonia ca răspuns la Soloviov și Milonov.

„Se vorbește mult acum despre valorile tradiționale”, a continuat ea în clipul care a înregistrat 21 de milioane de vizualizări. „Dar sunt acestea valori tradiționale, când bărbații de la posturile de televiziune de stat își permit să insulte femeile, să le numească «escorte» sau «bătrâne»?”

Într-un videoclip anterior, Bonia a spus că nu se consideră parte a opoziției ruse, ci pur și simplu „o persoană cu inimă”, adăugând că nu a fost plătită pentru a înregistra apelul inițial.

Ea a primit, de asemenea, sprijin din partea personalității media și colegei sale din „Dom-2”, Ksenia Sobchak, care a cerut Comitetului de Investigații să examineze remarca lui Soloviov la adresa lui Bonia.

Editor : Sebastian Eduard

