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Versiunea rusească a Starlink prinde contur: cum ar putea deveni proiectul Rassvet al Moscovei o țintă strategică pentru Ucraina

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Low-Earth-orbit satellite from the Rassvet-1 mission, known as Russia’s Starlink
Sateliții ruși Rassvet asigură acoperire pentru drone și comunicații militare, cu treceri de peste o oră deasupra Ucrainei. Foto: Profimedia
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Rusia înregistrează progrese rapide în ceea ce privește o rețea de internet prin satelit care ar putea pune capăt avantajului de care se bucură Ucraina pe câmpul de luptă datorită utilizării serviciului Starlink. Totuși, potrivit experților, internetul prin satelit al Rusiei ar putea prezenta o vulnerabilitate majoră în timp de război, relatează Radio Free Europe. 

Rassvet, un proiect al companiei ruse Bureau 1440, a lansat pe orbită în luna martie primul său lot de 16 sateliți operaționali. Un al doilea lot a fost lansat în iulie, iar, potrivit unor surse, compania intenționează să aibă sute de sateliți pe orbită până anul viitor.

Bureau 1440 a promovat sistemul său de internet de tip Starlink destinat utilizării civile, însă președintele rus Vladimir Putin a abordat în mod explicit acest proiect în contextul războiului din Ucraina. În cadrul unei întâlniri care a avut loc la Kremlin pe 12 iunie, Putin a declarat unui grup de soldați că lucrările la un echivalent al sistemului Starlink „avansează într-un ritm bun” și că speră ca trupele să „simtă în curând beneficiile acestuia pe teren”.

China, UE și alte câteva puteri dezvoltă, de asemenea, propriile versiuni ale sistemului Starlink.

Ian Muirhead, inginer în sisteme spațiale și fost militar britanic, a declarat pentru sursa citată că actuala cursă pentru dezvoltarea internetului prin sateliți pe orbita terestră joasă se datorează în mare parte faptului că „o armată modernă nu poate funcționa fără comunicații cu o capacitate de transfer de date relativ mare”.

În opinia sa, conflictul din Ucraina a demonstrat că „singura modalitate reală de a asigura [comunicațiile cu volum mare de date] în zonele de conflict este prin intermediul constelațiilor de sateliți”.

Sistemele de internet spațiale mai vechi foloseau sateliți izolați, aflați la zeci de mii de kilometri de Pământ, ceea ce ducea la conexiuni instabile și nesigure. În schimb, sateliții Starlink orbitează în „straturi” la o altitudine de 550 și 350 de kilometri, ceea ce permite transferuri de date mult mai rapide, dar necesită prezența unor constelații întregi pe orbită pentru a asigura că un utilizator poate accesa cel puțin un satelit în orice moment, din orice locație.

Muirhead afirmă că rețeaua de internet rusă din orbita terestră joasă nu va fi comparabilă cu Starlink, care are în prezent peste 10.000 de sateliți care orbitează în jurul Pământului și milioane de clienți plătitori. Totuși, el adaugă: „implementarea oricărei rețele din orbita terestră joasă va reprezenta o creștere uriașă a capacităților de comunicații de care dispun trupele [ruse] și va avea un impact real asupra capacității lor de comandă și control”.

Însă Muirhead subliniază un avantaj cheie din punct de vedere al securității pe care îl are accesul Ucrainei la Starlink față de sistemul analog al Rusiei, datorită stațiilor terestre.

Stațiile terestre sunt, în general, un ansamblu de antene parabolice conectate fizic la rețeaua de internet terestră. Aceste stații constituie sursa datelor de internet, care sunt transmise către sateliții care trec pe deasupra și apoi retransmise către utilizatorii individuali.

Stațiile terestre sunt mari, fixe și emit semnale electromagnetice intense, ceea ce le face greu de ascuns.

Utilizatorii Starlink din Ucraina sunt deserviți în prezent de stații terestre situate în Polonia, Lituania și Turcia. Toate cele trei țări sunt membre NATO, ceea ce înseamnă că Rusia ar risca să provoace o reacție militară susținută de SUA dacă ar distruge stațiile utilizate de Ucraina.

În ultimele luni, Kievul și-a demonstrat capacitatea de a lovi ținte pe întreg teritoriul Rusiei folosind drone cu rază lungă de acțiune. Dacă Rassvet va intra în funcțiune la capacitate maximă, este probabil ca orice stații terestre aflate pe teritoriul Rusiei să devină ținte cheie pentru Kiev.

„Sunt convins că țintele prioritare ale Rusiei sunt stațiile Starlink, dar nu pot distruge stațiile terestre Starlink, pe când Ucraina poate lansa atacuri asupra acestora. Chiar dacă [o stație terestră Rassvet] s-ar afla în Siberia, nimic nu ar împiedica Ucraina să o atace”, afirmă Muirhead.

Vadym Skibitskiy, adjunctul șefului Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, a declarat într-un interviu publicat pe 10 august că zecile de sateliți Rassvet aflați în prezent pe orbită înseamnă că trupele ruse sunt deja capabile să utilizeze rețeaua „pe scurt, atunci când un satelit trece peste teritoriul nostru”, adăugând că „există deja o discuție cu privire la modul în care să abordăm această situație”.

Conform Victoriei Samson, directoarea departamentului de Securitate și Stabilitate Spațială din cadrul Fundației Secure World, capacitatea limitată de lansare a Rusiei va constitui unul dintre principalele obstacole în calea extinderii acoperirii satelitului Rassvet.

Rușii „pur și simplu nu dispun de capacitatea necesară de lansare”, a afirmat ea. „Acest lucru nu înseamnă că nu pot pune în funcțiune o constelație de sateliți pentru internet, dar probabil că aceasta nu va fi la fel de rapidă sau de eficientă ca Starlink (sau ca cele două versiuni la care lucrează China, cunoscute sub numele de Guowang și Qianfan)”.

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Editor : A.M.G.

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