Viața într-un sat rusesc „al vitejiei militare” care așteaptă răsplată pentru trimiterea a 39 din cei 67 de bărbați în război: O rușine

În mijlocul vulcanilor maiestuoși și al pădurilor fermecate de smarald din Peninsula Kamceatka, situată în îndepărtatul Extremul Orient al Rusiei, lângă Alaska, atât locuitorii, cât și vizitatorii descriu satul indigen Sedanka ca fiind extrem de murdar. Fondul său de locuințe, rămas din perioada sovietică, se prăbușește treptat, cu acoperișuri cu găuri și pete mirositoare de mucegai care seamănă cu ciuperci răsărite din pereții interiori. Majoritatea locuințelor nu au apă curentă, iar canalizările înfundate alimentează bălți pe străzile murdare. Urșii și alte animale scormonesc prin gropile de gunoi pline până la refuz, relatează The New York Times.

Totuși, în timpul unei vizite efectuate vara trecută, guvernatorul Vladimir Solodov, cel mai înalt oficial din provincia Kamceatka, a anunțat că intenționează să acorde Sedanka prestigiosul titlu de „Sat al vitejiei militare”. Deși această denumire a fost creată pentru orașele sovietice care au fost câmpuri de luptă importante în cel de-al Doilea Război Mondial, guvernatorul a anunțat că satul a obținut prima astfel de distincție în războiul din Ucraina, pentru că a trimis atât de mulți luptători.

Din aproximativ 250 de persoane, 39 dintre cei 67 de bărbați din sat au fost trimiși în Ucraina, la peste 7.000 de kilometri vest. „Amintirea eroismului sătenilor trebuie imortalizată”, a scris Solodov într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Însă Sedanka nu a primit oficial această desemnare, nici ajutorul substanțial pentru familiile militarilor pe care guvernatorul a promis că îl va acorda odată cu aceasta. În afară de o singură livrare de lemne de foc, nu a sosit niciun ajutor, potrivit celor doi locuitori intervievați pe larg și unui documentar despre sat.

Nici guvernatorul, nici legislativul provincial din Kamceatka nu au răspuns la întrebările adresate pentru comentarii.

Unul dintre locuitorii intervievați a spus că ar fi jenant să se atragă atenția națională asupra unui sat atât de dărăpănat. „Va fi o rușine, singurul sat cu glorie militară, și cum vor arăta asta?”, a spus Svetlana Zaharova, membră a consiliului satului și președintă a Asociației Popoarelor Indigene din Nord. „Oamenii nu au nimic”.

De asemenea, numărul mare de victime ar ieși inevitabil la iveală. Dintre bărbații care au plecat la război, 19 sunt acum morți sau dispăruți și considerați morți, a spus ea.

De la începutul războiului, guvernul rus nu a publicat niciun bilanț oficial al victimelor. „Statul nu dorește să reamintească oamenilor pierderile uriașe de vieți omenești”, a declarat dr. Ivan Kurilla, profesor de istorie rusă la Universitatea de Stat din Ohio.

Majoritatea bărbaților ruși care luptă în Ucraina provin din locuri similare cu Sedanka — comunități rurale în care o combinație de sărăcie și patriotism i-a împins să se înroleze voluntari. Propaganda de stat care prezintă invazia Ucrainei ca o continuare a celui de-Al Doilea Război Mondial și a luptei împotriva fascismului a găsit ecou în rândul locuitorilor.

Cu toate acestea, conflictul durează deja mai mult decât războiul Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste. Având în vedere rezultatele nesemnificative obținute în ciuda numărului devastator de victime, această comparație începe să pară lipsită de sens.

Relatarea despre viața din sat a fost realizată pe baza interviurilor cu Zaharova și un alt locuitor, Dmitri Tulik, prin intermediul aplicațiilor de chat, precum și a unui documentar de 30 de minute intitulat „Înapoi în Evul Mediu”.

Realizat de un important legislator din Kamceatka, filmul a fost lansat în august 2024 și descrie satul în detalii sumbre.

Rușii se referă la locuri precum Sedanka ca fiind „sate naționale”, ceea ce înseamnă că majoritatea locuitorilor sunt indigeni. În Sedanka, populația este descendentă din koryaci, care locuiau odinioară în regiunile de coastă din apropierea Mării Bering, și din itelmeni, care populau o vale fluvială centrală. Sedanka a fost un sat prosper, chiar și în perioada sovietică, cunoscut pentru creșterea renilor, pescuit și cultivarea legumelor.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, o mare parte din terenuri și chiar drepturile de pescuit din râul Napana din apropiere au fost privatizate, privând aceste comunități de mijloacele lor tradiționale de subzistență.

Peninsula Kamceatka este un renumit loc de reproducere pentru somonul din Pacific. Mulți recruți din Sedanka au lucrat ca pescari sau braconieri, câștigând aproximativ 1.500 de dolari la fiecare câteva luni, a spus Zaharova. Majoritatea localnicilor trăiesc din creditul acordat de magazinele alimentare.

Astfel, plățile militare reprezintă sume uluitoare. În provincia Kamceatka, soldații nou înrolați primesc echivalentul a aproape 33.000 de dolari pentru înrolare, apoi până la 5.200 de dolari pe lună. Cu toate acestea, avanposturile îndepărtate, precum Sedanka, încep să evalueze costurile.

Veteranii care se întorc par afectați. „Se întorc epuizați, nemulțumiți de viață”, a declarat într-un interviu Zaharova, în vârstă de 34 de ani, membră a consiliului satului și văduvă de război. „Sunt diferiți, retrași”.

Tulik, un pescar în vârstă de 41 de ani, voia să se înroleze ca voluntar, dar fratele său, care se înrolase deja, l-a descurajat. „L-au adus înapoi pe fratele meu pe jumătate, atât din punct de vedere psihologic, cât și literalmente – era grav rănit”, a declarat el într-un interviu.

Cu banii primiți din armată, fratele său a cumpărat un apartament într-un sat vecin, aparate electrocasnice și un ATV. Satul este izolat, depinzând de zborurile cu elicopterul care au loc la câteva zile. ATV-urile pot străbate pădurile în timpul verii, iar râurile înghețate servesc drept drumuri în timpul iernii.

Banii din război nu au schimbat prea mult Sedanka. Mulți veterani își irosesc câștigurile pe băutură, a spus Tulik. „În acest sat”, a spus el, „rareori vezi o persoană trează”.

Sedanka se confruntă cu lipsa bărbaților, au spus locuitorii. Locuințele sale depind de lemne de foc pentru încălzire pe durata iernii lungi și aspre, iar multe femei nu pot să le adune singure.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, Vladimir Putin a creat o nouă versiune a titlului de vitejie militară pentru zeci de orașe, ca o modalitate de a conecta Kremlinul cu lunga istorie a Rusiei și, în special, cu cea mai singulară realizare a Uniunii Sovietice — înfrângerea Germaniei naziste.

Nu era o idee nouă, a remarcat Jonathan Brunstedt, profesor asociat de istorie la Universitatea Texas A&M, specializat în moștenirea războaielor. Moscova a caracterizat practic fiecare conflict pe care l-a inițiat din 1945 — inclusiv Ucraina, războiul din Afganistan și invaziile din Ungaria și Cehoslovacia — ca o continuare a luptei împotriva fascismului.

Acest lucru a legitimat războaiele și a stimulat recrutarea.

În calitate de șef de echipă al rețelei electrice locale, Aleksandr Chevvin, soțul lui Zaharova, nu avea nevoie de bani. Dar, în august 2023, nu a putut fi descurajat să se înroleze voluntar deoarece, i-a spus el, bunicul său luptase în al Doilea Război Mondial. La câteva zile după ce a fost trimis pe front, un obuz ucrainean a lovit adăpostul lui Chevvin, ucigându-l.

Ea nu le-a spus celor cinci copii ai lor timp de 18 luni, până când fiul ei, care mergea la grădiniță, a fost șocat să descopere o fotografie a tatălui său printre soldații căzuți la datorie, onorați pe peretele școlii. Zaharova așteaptă în continuare ca președintele rus să apară la televizor pentru a explica mai clar scopul războiului.

Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât rușii vor deveni mai deziluzionați de modul în care Kremlinul îl prezintă ca o continuare a celui de-al Doilea Război Mondial, a spus profesorul Brunstedt. Se va dezvolta o „disonanță cognitivă” între claritatea morală a luptei împotriva Germaniei naziste și obiectivele neclare ale războiului din Ucraina, mai ales în contextul victimelor în masă și al lipsei victoriilor decisive, a spus el.

Rușii observă că țara lor „nu se ridică în niciun fel la înălțimea acestei moșteniri”, a spus el, adăugând că aceeași atitudine negativă s-a dezvoltat față de războiul din Afganistan la patru sau cinci ani după invazia Uniunii Sovietice.

În ianuarie, războiul din Ucraina a depășit pragul simbolic al duratei celui pe care Rusia îl numește Marele Război Patriotic, sau Al Doilea Război Mondial, astfel încât comparația a devenit problematică pentru Kremlin, în absența unor realizări tangibile. Rusia datează Marele Război Patriotic din iunie 1941, când Hitler a invadat țara, încălcând pactul de neagresiune cu Uniunea Sovietică.

În Sedanka, speranța că satul va fi desemnat „Sat al vitejiei militare” se estompează. Oamenii nu mai vorbesc despre asta, au spus Zaharova și Tulik.

Guvernatorul a trimis o sculptură reprezentând un soldat rus așezat, ținând în brațe un porumbel, care a înlocuit statuia lui Lenin dintr-un mic parc sărăcăcios al satului.

Dar Zaharova a spus că unii locuitori ai localității continuă să dorească titlul ca o modalitate de a atenua toate pierderile. „Oamenii încă se întreabă: pentru ce au murit băieții noștri?”, a spus ea.

