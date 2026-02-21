Live TV

Viața într-un sat rusesc „al vitejiei militare” care așteaptă răsplată pentru trimiterea a 39 din cei 67 de bărbați în război: O rușine

Data actualizării: Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

În mijlocul vulcanilor maiestuoși și al pădurilor fermecate de smarald din Peninsula Kamceatka, situată în îndepărtatul Extremul Orient al Rusiei, lângă Alaska, atât locuitorii, cât și vizitatorii descriu satul indigen Sedanka ca fiind extrem de murdar. Fondul său de locuințe, rămas din perioada sovietică, se prăbușește treptat, cu acoperișuri cu găuri și pete mirositoare de mucegai care seamănă cu ciuperci răsărite din pereții interiori. Majoritatea locuințelor nu au apă curentă, iar canalizările înfundate alimentează bălți pe străzile murdare. Urșii și alte animale scormonesc prin gropile de gunoi pline până la refuz, relatează The New York Times.

Totuși, în timpul unei vizite efectuate vara trecută, guvernatorul Vladimir Solodov, cel mai înalt oficial din provincia Kamceatka, a anunțat că intenționează să acorde Sedanka prestigiosul titlu de „Sat al vitejiei militare”. Deși această denumire a fost creată pentru orașele sovietice care au fost câmpuri de luptă importante în cel de-al Doilea Război Mondial, guvernatorul a anunțat că satul a obținut prima astfel de distincție în războiul din Ucraina, pentru că a trimis atât de mulți luptători.

Din aproximativ 250 de persoane, 39 dintre cei 67 de bărbați din sat au fost trimiși în Ucraina, la peste 7.000 de kilometri vest. „Amintirea eroismului sătenilor trebuie imortalizată”, a scris Solodov într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Însă Sedanka nu a primit oficial această desemnare, nici ajutorul substanțial pentru familiile militarilor pe care guvernatorul a promis că îl va acorda odată cu aceasta. În afară de o singură livrare de lemne de foc, nu a sosit niciun ajutor, potrivit celor doi locuitori intervievați pe larg și unui documentar despre sat.

Nici guvernatorul, nici legislativul provincial din Kamceatka nu au răspuns la întrebările adresate pentru comentarii.

Unul dintre locuitorii intervievați a spus că ar fi jenant să se atragă atenția națională asupra unui sat atât de dărăpănat. „Va fi o rușine, singurul sat cu glorie militară, și cum vor arăta asta?”, a spus Svetlana Zaharova, membră a consiliului satului și președintă a Asociației Popoarelor Indigene din Nord. „Oamenii nu au nimic”.

De asemenea, numărul mare de victime ar ieși inevitabil la iveală. Dintre bărbații care au plecat la război, 19 sunt acum morți sau dispăruți și considerați morți, a spus ea.

De la începutul războiului, guvernul rus nu a publicat niciun bilanț oficial al victimelor. „Statul nu dorește să reamintească oamenilor pierderile uriașe de vieți omenești”, a declarat dr. Ivan Kurilla, profesor de istorie rusă la Universitatea de Stat din Ohio.

Majoritatea bărbaților ruși care luptă în Ucraina provin din locuri similare cu Sedanka — comunități rurale în care o combinație de sărăcie și patriotism i-a împins să se înroleze voluntari. Propaganda de stat care prezintă invazia Ucrainei ca o continuare a celui de-Al Doilea Război Mondial și a luptei împotriva fascismului a găsit ecou în rândul locuitorilor.

Cu toate acestea, conflictul durează deja mai mult decât războiul Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste. Având în vedere rezultatele nesemnificative obținute în ciuda numărului devastator de victime, această comparație începe să pară lipsită de sens.

Relatarea despre viața din sat a fost realizată pe baza interviurilor cu Zaharova și un alt locuitor, Dmitri Tulik, prin intermediul aplicațiilor de chat, precum și a unui documentar de 30 de minute intitulat „Înapoi în Evul Mediu”. 

Realizat de un important legislator din Kamceatka, filmul a fost lansat în august 2024 și descrie satul în detalii sumbre.

Rușii se referă la locuri precum Sedanka ca fiind „sate naționale”, ceea ce înseamnă că majoritatea locuitorilor sunt indigeni. În Sedanka, populația este descendentă din koryaci, care locuiau odinioară în regiunile de coastă din apropierea Mării Bering, și din itelmeni, care populau o vale fluvială centrală. Sedanka a fost un sat prosper, chiar și în perioada sovietică, cunoscut pentru creșterea renilor, pescuit și cultivarea legumelor.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, o mare parte din terenuri și chiar drepturile de pescuit din râul Napana din apropiere au fost privatizate, privând aceste comunități de mijloacele lor tradiționale de subzistență.

Peninsula Kamceatka este un renumit loc de reproducere pentru somonul din Pacific. Mulți recruți din Sedanka au lucrat ca pescari sau braconieri, câștigând aproximativ 1.500 de dolari la fiecare câteva luni, a spus Zaharova. Majoritatea localnicilor trăiesc din creditul acordat de magazinele alimentare.

Astfel, plățile militare reprezintă sume uluitoare. În provincia Kamceatka, soldații nou înrolați primesc echivalentul a aproape 33.000 de dolari pentru înrolare, apoi până la 5.200 de dolari pe lună. Cu toate acestea, avanposturile îndepărtate, precum Sedanka, încep să evalueze costurile.

Veteranii care se întorc par afectați. „Se întorc epuizați, nemulțumiți de viață”, a declarat într-un interviu Zaharova, în vârstă de 34 de ani, membră a consiliului satului și văduvă de război. „Sunt diferiți, retrași”.

Tulik, un pescar în vârstă de 41 de ani, voia să se înroleze ca voluntar, dar fratele său, care se înrolase deja, l-a descurajat. „L-au adus înapoi pe fratele meu pe jumătate, atât din punct de vedere psihologic, cât și literalmente – era grav rănit”, a declarat el într-un interviu.

Cu banii primiți din armată, fratele său a cumpărat un apartament într-un sat vecin, aparate electrocasnice și un ATV. Satul este izolat, depinzând de zborurile cu elicopterul care au loc la câteva zile. ATV-urile pot străbate pădurile în timpul verii, iar râurile înghețate servesc drept drumuri în timpul iernii.

Banii din război nu au schimbat prea mult Sedanka. Mulți veterani își irosesc câștigurile pe băutură, a spus Tulik. „În acest sat”, a spus el, „rareori vezi o persoană trează”.

Sedanka se confruntă cu lipsa bărbaților, au spus locuitorii. Locuințele sale depind de lemne de foc pentru încălzire pe durata iernii lungi și aspre, iar multe femei nu pot să le adune singure.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, Vladimir Putin a creat o nouă versiune a titlului de vitejie militară pentru zeci de orașe, ca o modalitate de a conecta Kremlinul cu lunga istorie a Rusiei și, în special, cu cea mai singulară realizare a Uniunii Sovietice — înfrângerea Germaniei naziste.

Nu era o idee nouă, a remarcat Jonathan Brunstedt, profesor asociat de istorie la Universitatea Texas A&M, specializat în moștenirea războaielor. Moscova a caracterizat practic fiecare conflict pe care l-a inițiat din 1945 — inclusiv Ucraina, războiul din Afganistan și invaziile din Ungaria și Cehoslovacia — ca o continuare a luptei împotriva fascismului.

Acest lucru a legitimat războaiele și a stimulat recrutarea.

În calitate de șef de echipă al rețelei electrice locale, Aleksandr Chevvin, soțul lui Zaharova, nu avea nevoie de bani. Dar, în august 2023, nu a putut fi descurajat să se înroleze voluntar deoarece, i-a spus el, bunicul său luptase în al Doilea Război Mondial. La câteva zile după ce a fost trimis pe front, un obuz ucrainean a lovit adăpostul lui Chevvin, ucigându-l.

Ea nu le-a spus celor cinci copii ai lor timp de 18 luni, până când fiul ei, care mergea la grădiniță, a fost șocat să descopere o fotografie a tatălui său printre soldații căzuți la datorie, onorați pe peretele școlii. Zaharova așteaptă în continuare ca președintele rus să apară la televizor pentru a explica mai clar scopul războiului.

Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât rușii vor deveni mai deziluzionați de modul în care Kremlinul îl prezintă ca o continuare a celui de-al Doilea Război Mondial, a spus profesorul Brunstedt. Se va dezvolta o „disonanță cognitivă” între claritatea morală a luptei împotriva Germaniei naziste și obiectivele neclare ale războiului din Ucraina, mai ales în contextul victimelor în masă și al lipsei victoriilor decisive, a spus el.

Rușii observă că țara lor „nu se ridică în niciun fel la înălțimea acestei moșteniri”, a spus el, adăugând că aceeași atitudine negativă s-a dezvoltat față de războiul din Afganistan la patru sau cinci ani după invazia Uniunii Sovietice.

În ianuarie, războiul din Ucraina a depășit pragul simbolic al duratei celui pe care Rusia îl numește Marele Război Patriotic, sau Al Doilea Război Mondial, astfel încât comparația a devenit problematică pentru Kremlin, în absența unor realizări tangibile. Rusia datează Marele Război Patriotic din iunie 1941, când Hitler a invadat țara, încălcând pactul de neagresiune cu Uniunea Sovietică.

În Sedanka, speranța că satul va fi desemnat „Sat al vitejiei militare” se estompează. Oamenii nu mai vorbesc despre asta, au spus Zaharova și Tulik.

Guvernatorul a trimis o sculptură reprezentând un soldat rus așezat, ținând în brațe un porumbel, care a înlocuit statuia lui Lenin dintr-un mic parc sărăcăcios al satului.

Dar Zaharova a spus că unii locuitori ai localității continuă să dorească titlul ca o modalitate de a atenua toate pierderile. „Oamenii încă se întreabă: pentru ce au murit băieții noștri?”, a spus ea.

Citește și:

Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare

„Vom aduce războiul în Rusia”. Un înalt oficial european anunță circumstanțele în care Alianța va bombarda țara lui Putin

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
zelenski-scaled
3
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
4
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
Transnistria
5
UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut (The Guardian)
Vladimir Putin
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în securitate
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
Vladimir Putin
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul
razboi rusia ucraina
Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj)
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va...
stb
Ce spune primarul Capitalei despre politizarea STB și miza...
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca...
politie pe drum inchis de zapada
Ninge în 16 județe și în București. Porturile maritime au fost...
Ultimele știri
Forțele de securitate cubaneze se retrag din Venezuela, pe fondul presiunii intense a SUA asupra guvernului din Caracas
Un medic a fost atacat în timp ce resuscita o pacientă. Arafat: Toleranță zero față de violență
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur le schimbă destinul. Top trei zodii care atrag noroc și prosperitate pe 21 februarie 2026
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ia Cristi Chivu titlul în Italia cu Inter Milano? Verdictul lui Adi Mutu
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Anunțul făcut în cazul Gianluca Prestianni la UEFA
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...