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Viața rușilor asediați constant de drone în cel mai mare oraș din Crimeea: „Așa cum duce Putin războiul, el nu se va încheia niciodată”

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colaj cu Vladimir Putin și zone bombardate de ucraineni în Sevastopol, Crimeea
După ce Rusia a anexat ilegal Crimeea, Putin a spus că „suntem pregătiți să înfruntăm orice provocare și să câștigăm”. 12 ani mai târziu, peninsula a ajuns să fie asediată constant de drone, iar conflictul din Ucraina s-a transformat în cel mai mare război din Europa din ultimii 80 de ani. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
„Este îngrozitor. Forțele ucrainene atacă mereu instalațiile militare, navele și infrastructura energetică” Crimeea nu s-a confruntat niciodată cu o criză a combustibilului atât de gravă „Era de așteptat ca situația să se înrăutățească” „Se va termina ca Războiul din Cecenia”

Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, a fost asediat de mai multe ori de-a lungul istoriei și a fost bombardat în repetate rânduri de ucraineni în cei peste patru ani de război contra Rusiei. Acum, însă, orașul este supus unui alt tip de asediu – unul lansat de la mare distanță. Cu toate că inamicul este departe de porțile orașului, exploziile se aud zilnic. Aceasta este noua față a războiului: rachete de mare precizie și valuri neîncetate de drone ieftine.

Armata ucraineană a lansat o ofensivă împotriva infrastructurii rusești – poduri, drumuri, căi ferate – cu scopul de a devasta logistica inamicului în Peninsula Crimeea, teritoriul ucrainean pe care forțele ruse l-au ocupat în 2014.

Săptămâna trecută, orașul Sevastopol, cu o populație de aproximativ 350.000 de oameni, a rămas fără curent electric. După trei zile, alimentarea cu energie electrică a orașului a fost restabilită. Cafenelele s-au redeschis, dar turiștii au dispărut.

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a anunțat marți că se vor impune din nou restricții privind consumul energiei electrice. „Această măsură este obligatorie și necesară pentru a rezolva instabilitatea din rețelele electrice din afara zonei noastre. Dacă este posibil, nu folosiți lifturile și, dacă aveți electricitate, încărcați-vă telefoanele și bateriile externe.”

Locuitorii orașului continuă să se plimbe prin oraș și încearcă să mențină o urmă de normalitate în ciuda dificultăților. „Trebuie să mergem înainte, deși cred că situația va deveni încă și mai grea”, a spus Tatiana pentru El Pais, în timp ce fiica ei de 10 ani se juca la marginea apei.

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Atacurile ucrainene au subminat încrederea locuitorilor din unele zone ale Crimeei în capacitatea armatei ruse de a-i apăra. Colaj foto: Profimedia Images

„Este îngrozitor. Forțele ucrainene atacă mereu instalațiile militare, navele și infrastructura energetică”

Ca în multe alte orașe rusești, mediul urban include acum adăposturi uriașe din beton pe care oamenii le pot folosi ca să se refugieze în timpul atacurilor ucrainene.

Guvernatorul orașului a anunțat luni că oamenii din Sevastopol vor putea cumpăra doar 20 de litri de combustibil pentru fiecare mașină. Împreună cu folosirea tot mai frecventă a mașinilor hibrid și electrice, această măsură este menită să ajute orașul de la Marea Neagră să nu rămână complet paralizat.

„Am rămas fără electricitate și apă timp de trei zile”, a spus Tatiana. „Mâncarea din frigider s-a stricat și a trebuit să cumpărăm tot, chiar și apă, de la magazin. Este îngrozitor, forțele ucrainene atacă mereu instalațiile militare, navele și infrastructura energetică.”

În timp ce soarele apunea deasupra intrării în Golful Sevastopol, o mireasă își făcea poze cu prietenele ei. În depărtare, se auzeau zgomotele produse de sistemele de apărare antiaeriană, însă nimeni nu le acorda prea mare atenție.

După ora 11 noaptea, s-au activat sirenele de raid aerian. La câteva minute după ce s-au oprit, s-au auzit două explozii puternice. Apoi, liniște. La 6 dimineața, s-au auzit din nou sirenele, apoi exploziile.

„Apărarea anti-aeriană a respins două atacuri ucrainene. 29 de drone au fost doborâte”, a transmis guvernatorul orașului pe Telegram. Alte șase explozii s-au auzit, apoi, zgomotul venind de la și mai mare depărtare. Ziua următoare, aceeași rutină.

Crimeea nu s-a confruntat niciodată cu o criză a combustibilului atât de gravă

Sunetul focurilor de armă nu s-a mai auzit în Crimeea de la anexarea ilegală a peninsulei în 2014 și până la invazia din februarie 2022. Oamenii din Crimeea nu au avut de-a face niciodată cu o criză a combustibilului atât de gravă.

Crimeea a fost afectată și de eforturile Kievului de a perturba două rute principale de aprovizionare folosite de ruși: Podul Kerci și autostrada R-280 care leagă peninsula de regiunea Donbas.

Baza navală din Sevastopol a continuat să fie folosită de Rusia chiar și după destrămarea Uniunii Sovietice, în timp ce restul Crimeei a devenit o parte independentă a Ucrainei.

Mikhail Razvozhayev, Russia-installed governor of Sevastopol, warns residents 'fuel trucks were unable to arrive' and only 'ambulances, law enforcement, and public transportation' vehicles will be allowed to refuel as Putin's main naval port on the Black
Locuitorii orașului Sevastopol continuă să se plimbe prin oraș și încearcă să mențină o urmă de normalitate în ciuda dificultăților, dar cei mai mulți se tem că situația va deveni din ce în ce mai grea. Foto: Profimedia Images

Kievul și Moscova s-au înțeles inițial ca acordul privind folosirea bazei navale să rămână în vigoare doar până în 2017, dar înțelegerea a fost extinsă în 2010 până în 2042. Din această enclavă, forțele ruse au ocupat parlamentul Crimeei în 2014, când Ucraina era guvernată de o administrație interimară formată după protestele Maidan izbucnite împotriva precedentului guvern prorus.

Când cineva intră în Sevastopol este întâmpinat cu mesajul: „Suntem pregătiți să înfruntăm orice provocare și să câștigăm.” Cuvintele au fost rostite de președintele rus Vladimir Putin într-un discurs pe care l-a susținut la finalul anului în care Rusia a anexat Crimeea.

12 ani mai târziu, ofensiva Rusiei s-a extins și în alte regiuni din estul Ucrainei, Crimeea se află sub asediul constant al dronelor ucrainene, iar Putin încă nu controlează Sloviansk, orașul din regiunea Donețk de unde a pornit rebeliunea forțelor proruse, care avea apoi să se transforme în cel mai mare război din Europa din ultimii 80 de ani.

„Era de așteptat ca situația să se înrăutățească”

„În felul în care Putin poartă acest război, conflictul nu se va încheia niciodată”, a spus Vladimir Ivanov, fost comandant al unui pluton de recunoaștere din infanteria navală și actual pensionar.

Ivanov se juca cu nepotul lui în Parcul Komsomol. „Trebuie să îl distrez pentru că tatăl lui este pe front.”

„Sunt un fatalist. După cum este expresia: ‘omul al cărui destin este să fie spânzurat nu se va îneca niciodată’. Este totul foarte trist. Avem o grămadă de probleme aici și, în plus de asta, ne confruntăm și cu fasciștii ăștia”, a mai spus Ivanov, folosind un termen folosit de propaganda rusă pentru guvernul de la Kiev.

Ivanov dă vina pe Ucraina pentru actualul conflict, dar și pe autoritățile sovietice, pe care bărbatul le acuză că le-au permis ultranaționaliștilor ucraineni ce îl susțin pe Stepan Bandera „să păstreze o poziție puternică în vestul țării”.

Numele stră-străbunicului lui Ivanov apare în muzeul dedicat apărării Sevastopolului în Războiul din Crimeea (1854-55). Pe data de 10 iunie, un bombardament ucrainean a avariat clădirea și marea pictură murală realizată de Franz Roubaud, care ilustrează asediul orașului.

„Am auzit atacurile peste tot în ultimele două săptămâni. Era de așteptat ca situația să se înrăutățească”, a spus și Liubov, o pensionară care locuiește în apropierea muzeului.

„Situația cu combustibilul este rea. Vor fi, cu siguranță, restricții. Este inevitabil într-un scenariu de război”, a mai spus femeia care s-a mutat în Sevastopol acum 30 de ani împreună cu primul ei soț.

Multe dintre femeile care trăiesc în oraș sunt sau au fost soțiile unor militari din armata rusă. „Este un oraș militar”, a spus Liubov.

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Crimeea a fost afectată și de eforturile Kievului de a perturba două rute principale de aprovizionare folosite de ruși: Podul Kerci (în poză) și autostrada R-280 care leagă peninsula de regiunea Donbas. Foto: Profimedia Images

„Se va termina ca Războiul din Cecenia”

La fel ca în alte orașe cu o prezență militară pronunțată, rușii din Sevastopol susțin războiul contra Ucrainei mai mult decât cei din alte regiuni controlate de Rusia. Aici, este greu să găsești pe cineva care pune la îndoială decizia Kremlinului de a declanșa războiul.

„Se va termina ca Războiul din Cecenia. Se va semna un armistițiu și luptele vor reîncepe după câțiva ani, dar poate mai puțin intens”, a spus Alexei, un militar din armata rusă, care susține că în ciuda atacurilor constante ale ucrainenilor, sistemele de apărare antiaeriană își fac treaba.

Pericolul pe care rachetele și dronele moderne îl prezintă chiar și pentru cele mai puternice marine militare ale lumii este evident atât în Marea Neagră, cât și în Strâmtoarea Ormuz.

Rachetele ucrainene au lovit și scufundat nava amiral a Flotei Mării Negre, crucișătorul Moskva, în aprilie 2022. Astăzi, nava a rămas doar o amintire a cărei imagine mai poate fi admirată doar pe magneții vânduți ca suveniruri în magazinele de cadouri din Sevastopol.

„Situația va deveni mai rea”, a spus și proprietarul unui astfel de magazin din apropiere de faleză. „Forțele noastre sunt pe cale să elibereze Donbasul, operațiunea militară specială se va încheia și Ucraina încearcă să distragă atenția forțelor ruse de pe front cu aceste bombardamente.”

Surprinzător, suvenirurile care aveau chipul lui Putin au dispărut de pe rafturile acestor magazine. Acum, singurele imagini de pe suvenirurile vândute în Sevastopol sunt cu monumentele din oraș, cu navele militare rusești și cu Iosif Stalin, fostul dictator pe care rușii au început să îl aprecieze din ce în ce mai mult.

Editor : Raul Nețoiu

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