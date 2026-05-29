Victorii-fantomă: Generalii ruși prezintă Kremlinului o imagine falsă, cu orașe care nu au fost niciodată capturate (ISW)

Un an de victorii fantomă la Kupiansk Decalajul ascuns de hărți

Bloggerii militari ruși se plâng că rapoartele false privind teritoriile capturate determină atacuri inutile pentru a cuceri locuri pe care hărțile le indică deja ca fiind sub control rus.

Comandamentul militar rus de vârf a prezentat probabil Kremlinului o imagine distorsionată a războiului, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). O hartă a Ministerului Apărării, care a ajuns în presă, indică o serie de orașe ucrainene pe care forțele ruse nu le-au capturat niciodată, ceea ce se înscrie într-un model îndelungat de raportare exagerată a situației de pe câmpul de luptă. ISW estimează că această imagine falsă îi împinge probabil pe liderii ruși către „cerințe din ce în ce mai nerealiste”.

Invazia Rusiei a intrat în cea mai lentă etapă din ultimii ani, dronele ucrainene transformând fiecare avans într-o înaintare anevoioasă și costisitoare. Cu cât diferența dintre câștigurile revendicate de Moscova și linia reală este mai mare, cu atât cerințele sale se îndepărtează mai mult de ceea ce poate realiza armata sa.

Pe 28 mai, un cartograf ucrainean din surse deschise a publicat pe X ceea ce pare a fi o hartă a Ministerului Apărării rus care a ajuns în presă. Documentul, datat 9 aprilie, prezintă frontul din vestul regiunii Zaporojie. ISW a raportat că are motive să creadă că harta ar putea fi autentică.

Harta susține că forțele ruse au capturat aproximativ o duzină de așezări la vest și sud-est de Orikhiv. Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gerasimov, a afirmat pe 21 aprilie că trupele sale au capturat Veselianka și au intrat în Zaporojets. Aceste afirmații se potrivesc perfect cu harta scursă.

Observatorii externi nu au constatat astfel de câștiguri. ISW nu a înregistrat nicio dovadă că forțele ruse ar fi intrat în Orikhiv, Richne, Veselianka, Zaporojets sau Zapasne până la 9 aprilie. Nu a constatat nicio prezență rusă în Richne, Veselianka sau Zapasne la data de 28 mai. La cea mai mică distanță, trupele ruse se aflau la aproximativ 3 kilometri de Orikhiv, ținta pe care Rusia o urmărește din 2022.

 

Un an de victorii fantomă la Kupiansk

Harta se înscrie într-o tendință mai largă.

Comandamentul rus a prezentat informații eronate cu privire la sectorul Kupiansk din regiunea Harkov de luni de zile. La sfârșitul lunii august, Gerasimov a afirmat că forțele sale controlau aproximativ jumătate din oraș. La începutul lunii octombrie, Putin a declarat că acestea controlau două treimi. La sfârșitul lunii noiembrie, Gerasimov a susținut că întregul oraș a căzut.

Nimic din toate acestea nu s-a adeverit. Până la sfârșitul lunii decembrie, forțele ucrainene eliberaseră în mare parte Kupiansk, vânând ultimii infiltrați ruși. Chiar și bloggerii de război ruși s-au întors împotriva comandamentului, acuzându-l că furnizează Kremlinului rapoarte false.

Afirmațiile nu s-au oprit aici. Gherasimov a declarat pe 16 mai că trupele sale avansau spre Shevchenkove, mult la vest de Kupiansk. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a ordonat apoi grupării de vest, pe 28 mai, să accelereze avansul de-a lungul axelor Kupiansk, Borova și Liman. Această ordine ar putea fi o încercare de a face ca situația de pe teren să corespundă hărților.

Decalajul ascuns de hărți

Un general de rang înalt din Rusia susține că în ianuarie au fost capturate peste 500 km² în Ucraina — ISW afirmă că sunt doar 265
În regiunea Donețk, ISW estimează că avansul din 2026 este de 2,63 km² pe zi. În acest ritm, cucerirea restului regiunii pare îndepărtată. Cu toate acestea, Financial Times a raportat pe 28 mai că Putin crede că Rusia poate cuceri întregul Donbas până în toamnă, citând surse care au discutat cu el.

