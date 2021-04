VIDEO. Reporter, într-o ipostază amuzantă, în direct. Un câine i-a furat microfonul și a fugit cu el

Un reporter din Rusia a fost pus într-o ipostază amuzantă de un câine, în timpul unei transmisiuni în direct. Patrupedul pus pe șotii i-a furat microfonul chiar în timp ce acesta începuse să spună cum va fi vremea. Cum s-a încheiat... incidentul vedem chiar acum.

- Bun-găsit, Elina! Primăvara a ajuns la Moscova, temperaturile vor fi în jur de 8-9 grade Celsius.

- Stai! Vino aici! Oprește-te, oprește-te, vino aici!

- Având în vedere toate acestea, legătura cu reporterul nostru s-a pierdut. Vom încerca să revenim.

Am restabilit legătura cu Nadejda. Văd că nimeni nu a fost rănit, dar microfonul are câteva urme de mușcături.

- Nadejda, mă auzi?

- Elina, cum am spus, vremea e perfectă acum pentru a vă plimba câinii. Atât de la mine pentru moment. Rămâneți cu noi, este interesant.

Editor : Liviu Cojan