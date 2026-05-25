Vladimir Putin a semnat o lege care îi conferă președintelui dreptul de a folosi Forțele Armate pentru a-i proteja pe cetățenii ruși aflați în străinătate, informează Meduza.

Președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Andrei Kartapolov, a legat necesitatea legii de cazul arheologului Alexander Butiagin, care a fost reținut în Polonia (și utlerior eliberat la sfârșitul lunii aprilie).

Avocații intervievați de Kommersant au sugerat că discuția ar putea viza „formalizarea legislativă” a escortei sau protejării navelor „flotei fantomă” incluse pe listele de sancțiuni (navele Marinei Ruse le escortează în prezent).

The Bell a comparat legea rusă cu Legea privind protecția militarilor americani, care este concepută pentru a proteja personalul militar și oficialii americani de Curtea Penală Internațională, care a emis anterior un mandat de arestare pe numele lui Putin.

În februarie 2022, chiar înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Forțele Armate Ruse, Vladimir Putin a primit dreptul de a folosi forțele armate ruse în străinătate. Această decizie a fost luată de Consiliul Federației.

