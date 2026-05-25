Live TV

Vladimir Putin a autorizat folosirea armatei pentru protejarea cetățenilor ruși din străinătate

Data publicării:
vladimir putin (1)
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Vladimir Putin a semnat o lege care îi conferă președintelui dreptul de a folosi Forțele Armate pentru a-i proteja pe cetățenii ruși aflați în străinătate, informează Meduza.

Președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Andrei Kartapolov, a legat necesitatea legii de cazul arheologului Alexander Butiagin, care a fost reținut în Polonia (și utlerior eliberat la sfârșitul lunii aprilie).

Avocații intervievați de Kommersant  au sugerat că discuția ar putea viza „formalizarea legislativă” a escortei sau protejării navelor „flotei fantomă” incluse pe listele de sancțiuni (navele Marinei Ruse le escortează în prezent).

The Bell  a comparat legea rusă cu Legea privind protecția militarilor americani, care este concepută pentru a proteja personalul militar și oficialii americani de Curtea Penală Internațională, care a emis anterior un mandat de arestare pe numele lui Putin.

În februarie 2022, chiar înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Forțele Armate Ruse, Vladimir Putin a primit dreptul de a folosi forțele armate ruse în străinătate. Această decizie a fost luată de Consiliul Federației.

Citește și:

Rusia se adresează la ONU pentru „apărarea rușilor” din țările baltice. Ce reclamă Moscova

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan
1
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Digi Sport
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
National flags seen fluttering in the wind in Russia - 25 Sept 2024
„Provocarea este cum să devenim o punte, mai degrabă decât un obstacol”: Armenia și ambiția de a deveni o răscruce între Est și Vest
Ukraine News - March 5, 2026
„Este ca un joc pe calculator”. Ucraina folosește civili, mame și șoferi de taxi pentru a doborî dronele Rusiei
Russia's President Vladimir Putin Visits Beijing
De ce Putin are nevoie de Xi mai mult ca niciodată: analiza lui Mark Galeotti după summitul China-Rusia
vladimir putin
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Damage From Ukrainian Drone Strike On Starobelsk, Russia
Vladimir Putin amenință cu represalii după ce a acuzat Ucraina că a lovit un cămin studențesc
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
DOCUMENT Guvernul a prezentat legea salarizării unitare în sistemul...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranul îl bate pe Trump la „arta negocierii”. Războiul poate aduce...
Andras Demeter
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Europa fierbe sub un „dom de căldură extrem de anormal şi puternic”...
Ultimele știri
Al doilea pilot din echipajul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian estonian a fost decorat
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de porc și păpuși: cum încearcă Rusia să destabilizeze Occidentul
Acțiune cu drone după arderile ilegale de deșeuri din jurul Capitalei: 136 de tone confiscate și amenzi de aproximativ 700.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Fanatik.ro
Îi ia apărarea lui Daniel Pancu după ce l-a făcut „domnul rahat” pe patronul Neluțu Varga! „Îl copiază toți...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Șase jucători de la FCSB, la final de contract! Cine pleacă la finalul sezonului: “Decizia e la Gigi Becali!”
Adevărul
Destinațiile cele mai ieftine din Europa pentru city break, unde îți poți planifica o vacanță accesibilă...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...