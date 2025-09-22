Live TV

Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principala temă pusă pe masă

putin la birou
Putin a convocat Consiliul de Securitate. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a propus luni o prelungire cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie.

”Rusia este pregătită, după 5 februarie 2026, să continue să respecte restricţiile cantitative centrale prevăzute de Tratatul START”, anunţă într-o reuniune televizată Vladimir Putin.

”După aceea, pe baza unei analize a situaţiei, vom lua o decizie cu privire la menţinerea ulterioară a acestor restricţii voluntare”, adaugă el, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Credem că această măsură nu va fi viabilă decât dacă Statele Unite acţionează în mod analog şi nu iau măsuri care să submineze sau să încalce proporţia actuală a capacităţilor de disuasiune”, continuă liderul de la Kremlin.

Tratatul New START - ultimul acord de control al armamentului care leagă Washingtonul şi Moscova - urmează să expire în februarie 2026.

El limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate şi prevede un mecansim de verificare, însă acestea au fost întrerupte după ce Moscova şi-a suspendat participarea în urmă cu doi ani.

Statele Unite s-au retras în 2019 dintr-un tratat de dezarmare major, încheiat în 1987 cu Rusia, privind armamentul nuclear cu rază intermediară (INF).

Vladimir Putin a discutat cu membrii Consiliului de Securitate situația din domeniul stabilității strategice.

În cadrul unei ședințe operative, dictatorul a anunțat că Rusia este gata să respecte restricțiile prevăzute în Tratatul START. El a subliniat că acest lucru va da rezultate numai dacă SUA vor răspunde în mod reciproc, transmite Tass

În acest caz, prevederile tratatului ar putea fi aplicate pe parcursul unui an după expirarea acestuia, la 5 februarie 2026. De asemenea, decizia privind menținerea în continuare a restricțiilor voluntare va fi luată pe baza analizei situației.

