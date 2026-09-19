Președintele rus Vladimir Putin a deschis alegerile parlamentare, vineri, prin vot online, în timp ce o cincime din cei 111 milioane de alegători ruși eligibili au fost chemați să își exprime votul, transmite agenția EFE.

Au fost luate măsuri stricte de securitate din cauza conflictului continuu dintre Rusia și Ucraina, fără a exista un armistițiu pentru următoarea perioadă de votare de 72 de ore.

La mai multe secții de votare din Moscova, EFE a observat că forțe de securitate înarmate cu mitraliere păzeau interiorul și exteriorul clădirilor.

Autoritățile au raportat că peste 600 de drone au fost doborâte vineri seară în partea europeană a țării, înainte de deschiderea secțiilor de votare. Administrația capitalei Moscova a estimat că 32 de drone au fost doborâte vineri în timp ce se îndreptau spre orașul cu 13 milioane de locuitori.

Din cauza amenințării cu aparate de zbor fără pilot, mai multe secții de votare din orașul turistic Soci (la Marea Neagră) au fost închise pentru câteva ore.

Putin conduce prin exemplu

Deși nu este un mare fan al internetului, liderul de la Kremlin și-a exercitat dreptul de a vota online, așa cum a făcut și la alegerile prezidențiale din 2024. Președinția rusă a publicat o înregistrare video în care Putin votează pe un computer desktop în biroul său. I s-au alăturat prim-ministrul Mihail Mișustin, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

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Prezența la vot în rândul rușilor care au ales această metodă a depășit 50% în primele ore de la vot, două milioane doar la Moscova. Ca în alegerile anterioare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a pus accent pe votul electronic, o practică despre care opoziția susține că permite frauda.

La o secție de votare, un membru al comisiei a îndemnat fiecare alegător să își exprime votul electronic la terminalele amenajate în acest scop.

Vineri, președinta CEC din Rusia, Ella Pamfilova, a negat că serverele ar fi fost sparte sau că informațiile ar fi fost compromise.

«Am reușit să respingem mai multe atacuri și amenințări de acest fel. Toată această provocare ieftină este lipsită de valoare. Suntem încrezători că nu va interfera cu exprimarea voinței cetățenilor noștri», a spus ea, menționând că, în ciuda provocatorilor, votul decurge fără probleme.

Cu toate acestea, grupul de hackeri anonimi CikLeak a susținut că a spart serverele și a dezvăluit că CEC „a creat un sistem electronic de vot la distanță complet opac” care permite frauda.

Aceștia i-au îndemnat pe ruși să voteze doar în ultima zi a alegerilor „pentru a îngreuna trucarea rezultatelor”.

Prezența mare la vot

Deși a fost o zi lucrătoare, prezența la vot a fost mare vineri. Până la ora 18:00, ora Moscovei, aceasta ajunsese la 21,58%, inclusiv alegătorii din cele patru regiuni ucrainene anexate ilegal. Până atunci, multe secții de votare dincolo de Ural se închiseseră deja.

Prezența la vot la Moscova a fost mai mare decât în ​​restul țării, ceea ce sugerează că autoritățile au mobilizat resurse administrative, cum ar fi funcționari publici, profesori și lucrători din domeniul sănătății.

Potrivit analiștilor, prezența scăzută la vot avantajează Rusia Unită, partidul Kremlinului, în special în rândul celor care susțin încetarea imediată a ostilităților.

Într-un act de protest față de război, opoziția democrată și disidenții din exil și-au îndemnat susținătorii să voteze doar duminică, la ora 12:00.

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Editor : Ș.R.