Vladimir Putin a făcut schimbări la vârful a două regiuni de la granița cu Ucraina, după demisiile guvernatorilor

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a înlocuit miercuri pe guvernatorii a două regiuni de la graniţa cu Ucraina afectate de ripostele Kievului, a anunţat Kremlinul.

Guvernatorii regiunilor Briansk şi Belgorod, Aleksandr Bogomaz şi Viaceeslav Gladkov, au condus aceste regiuni de frontieră pe tot parcursul ofensivei ruse în Ucraina. Potrivit agenției TASS, citată de News.ro, cei doi au demisionat.

Vladimir Putin l-a numit pe un general care a luptat în Ucraina, Aleksandr Şuvaev, în funcţia de lider interimar al regiunii Belgorod, iar pe Egor Kovalciuk în cea de şef interimar al regiunii vecine Briansk, având deja întâliniri de lucru la Kremlin cu ei.

Alegerile pentru posturile de guvernator au fost stabilite pentru data de 20 septembrie.

Informația vine în contextul în care în aceeași zi Parlamentul Rusiei a adoptat un amendament legislativ anunţat încă din martie, conform căruia armata rusă va avea pe viitor dreptul să elibereze cetăţenii ruşi închişi în străinătate, transmite dpa. Intervenţiile respective vor necesita autorizarea de către preşedintele Vladimir Putin. Acesta trebuie să aprobe mai întâi modificarea legii, iar ulterior să emită un ordin pentru fiecare operaţiune militară.

Totodată, comandamentul militar suprem l-a convins pe liderul rus că trupele sale vor putea cuceri întregul Donbas până în toamnă, scrie Financial Times, citând surse.

Potrivit ziarului, după ce va prelua controlul asupra Donbasului, Putin intenționează să-și intensifice cererile pentru încetarea focului și ar putea să-și extindă pretențiile teritoriale.

