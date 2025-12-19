Live TV

Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”

Vladimir Putin
Vladimir Putin / Sursă foto: Credit: Pavel Bednyakov / AP / Profimedia

Dictatorul rus a ținut tradiționala conferință de presă în fața națiunii și a oferit răspunsuri la zeci de întrebări, cele mai multe dintre el au fost mai mult decât prietenoase, venite de la presa aprobată de către mașinăria de propagandă. Totuși, notă discordantă a făcut discuția cu jurnalistul britanic de la BBC. 

În avalanșa de întrebări primită de la jurnaliștii ruși și cetățenii simpli, remarcată s-a făcut cea a unui jurnalist încă tolerat la Moscova. Corespondentul BBC a iești în evidență prin franchețea cu care l-a chestionat pe liderul rus. 

Aflat la mijlocul celor aproape cinci ore de discuții, Putin nu și-a ascuns iritarea când a primit întrebarea de la jurnalistul britanic. De altfel, țara din care vine BBC a fost conturată de către propaganda rusă ca principalul dușman al Moscovei, jurnaliștii de război amenințând în mai multe rânduri că Rusia poate distruge în câteva ore insula. 

Întrebat direct dacă „orice dezacord public cu linia oficială va fi pedepsit de lege”, dacă „vânătoarea de dușmani” se va accentua și dacă „internetul mobil va fi blocat mai frecvent”, Putin s-a arătat iritat de întrebări.

Liderul rus a susținut că, spre deosebire de alte țări, în Rusia nu ar exista „represiuni” sau „urmăriri penale” în baza acestei legislații.

Partea cea mai directă a răspunsului a venit când Putin a abordat întrebarea despre eventuale „noi operațiuni militare speciale”. El a afirmat că nu vor exista astfel de operațiuni dacă Rusia este tratată „cu respect” și dacă Occidentul ia în considerare „interesele” Moscovei.

Întrebat în esență despre riscul unui conflict mai larg, Putin a respins categoric scenariul în care Rusia ar ataca Europa: „Ce, o să atacăm Europa? Ce prostie”.

„Nu vor exista operațiuni militare dacă ne tratați cu respect, dacă respectați interesele noastre”, a adăugat președintele rus, menționând din nou modul în care Rusia a fost „abandonată” de NATO.

