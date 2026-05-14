Vladimir Putin a numit un general „criminal de război” la conducerea regiunii Belgorod. Ce acuzații i se aduc

Putin l-a numit pe generalul-maior Alexander Șuvaev – un ofițer rus acuzat de Ucraina că a coordonat execuția prizonierilor de război ucraineni la Avdiivka – în funcția de nou guvernator al regiunii Belgorod, în locul lui Viacheslav Gladkov. Gladkov a fost demis după ce a fost considerat prea independent – recunoscând public pagubele provocate de atacurile ucrainene și criticând restricțiile de informare impuse de Kremlin.

Un ofițer superior al armatei ruse, suspectat de Ucraina de crime de război, a fost numit de președintele Vladimir Putin să conducă o regiune de frontieră vestică asediată de roiuri de drone ucrainene și raiduri ale comandourilor, a anunțat Kremlinul, scrie Kyiv Post.

Generalul-maior Alexander Șuvaev, în vârstă de 45 de ani, va prelua imediat funcția de guvernator al regiunii vestice Belgorod din Rusia, înlocuindu-l pe politicianul civil Viacheslav Gladkov, potrivit unui ordin prezidențial semnat de Putin și făcut public de biroul său.

De ce este acuzat Șuvaev

Potrivit grupurilor de voluntari ucraineni care urmăresc potențialele acte criminale comise de membrii serviciilor ruse, Șuvaev, în februarie 2025, în timp ce comanda o brigadă de infanterie în orașul Avdiivka din estul Ucrainei, a permis trupelor sale să împuște soldații ucraineni capturați și este posibil să fi participat personal la execuții.

Relatările despre luptă, denumită de obicei în Ucraina Bătălia de la Fortăreața Zenit, îl identifică pe Șuvaev ca fiind comandantul de pe teren al unor elemente ale Brigăzii 1 de pușcași motorizați „Slavianskaia” care a cucerit fortificațiile ucrainene pe 15 februarie.

Proiectul ucrainean de monitorizare a crimelor de război, condus de voluntari, Book of Executioners, identifică presupusele victime ale lui Șuvaev ca fiind colonelul Dmitro Verbi și locotenentul Mikola Tkach. Doi subordonați sunt identificați de această platformă ca fiind ucigașii lui Verbi și Tkach. Ambii au fost împușcați mortal în prezența lui Șuvaev, susține sursa respectivă.

„Erou al Rusiei”

Conform rapoartelor mass-media ruse, Șuvaev deține medalia „Erou al Rusiei”, cea mai înaltă distincție a Federației Ruse pentru curaj pe câmpul de luptă. El a părăsit serviciul militar în 2025 pentru a servi în administrația provincială după ce a finalizat programul rus „Time of Heroes”, un program de tranziție creat de regimul Putin pentru a integra foști soldați în funcții publice. Se pare că este originar din regiunea Belgorod, din orașul Novi Oskol.

Șuvaev a lucrat timp de 3,5 luni ca viceguvernator al districtului îndepărtat din Siberia centrală, Priangari, și mai târziu în regiunea Munților Ural, Cheliabinsk, înainte de a fi numit guvernator al regiunii Belgorod, potrivit unor știri din presa rusă.

Pe linia frontului

În calitate de guvernator al Belgorodului, Shuvaev va prelua conducerea unui teritoriu industrializat cu 1,5 milioane de locuitori, aflat acum pe linia frontului cu Ucraina la sud. De la jumătatea anului 2024, Belgorodul a fost ținta repetată a dronelor și rachetelor ucrainene, precum și a echipelor de infanterie de operațiuni speciale și a partizanilor care profită de pădurile dense de la granița ruso-ucraineană din vecinătate. Rețeaua electrică, infrastructura de electricitate și de generare a energiei au fost lovite cel mai des.

Ca urmare a atacurilor ucrainene continue, guvernatorul în exercițiu al regiunii Belgorod, Gladkov, în vârstă de 57 de ani, a devenit o figură familiară în mass-media de stat rusă în perioada 2025-2026, apărând de obicei în interviuri la televiziunea de stat, în cadrul cărora le spunea telespectatorilor că autoritățile au situația sub control și că atacurile ucrainene au provocat pagube minore sau deloc.

Membru de 17 ani al partidului politic Rusia Unită, creat de Putin, Gladkov a menținut întotdeauna, în declarațiile sale publice în calitate de guvernator, o poziție loială și pro-Putin, dar pe măsură ce atacurile ucrainene împotriva regiunii Belgorod s-au intensificat, declarațiile sale publice au recunoscut uneori pagubele pe care le provocau acestea, în special întreruperile de curent și oprirea încălzirii, care uneori afectau sute de mii de locuitori din Belgorod timp de zile întregi. Gladkov a criticat deschis măsurile restrictive luate de Kremlin în martie împotriva schimbului de informații prin aplicația de mesagerie Telegram, deoarece, a spus el, fără Telegram, locuitorii din Belgorod nu ar avea nicio modalitate de a primi avertismente timpurii cu privire la dronele sau rachetele ucrainene care se apropie.

Potrivit publicației rusești Vedemosti, uneori independentă, sugestia indirectă a lui Gladkov că guvernul central de la Moscova expunea locuitorii din Belgorod la un risc fizic inutil, de dragul controlului mai strict al conținutului de pe internet, alături de sănătatea șubredă și refuzul de a ignora alegătorii, au stat la baza demiterii sale.

