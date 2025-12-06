Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”

Au trecut mai bine de două decenii, dar Mihail Kasianov, fostul prim-ministru rus, își amintește încă foarte bine ultima întâlnire cu președintele Vladimir Putin și avertismentul pe care l-a primit în acea zi, relatează The Times.

Economist de profesie, Kasianov a ajuns ministru de finanțe în timpul președinției lui Elțîn, înainte ca Putin să-l aleagă să conducă guvernul său în 2000. A ocupat funcția de prim-ministru al Rusiei aproape pe toată durata primului mandat al lui Putin, înainte de a fi demis împreună cu cabinetul său în 2004.

Ultima întâlnire cu Vladimir Putin

Zece luni mai târziu, el a fost convocat de Putin la o întâlnire la Moscova. Deși nu mai era premier, Putin continuase să se consulte cu el în mod informal, dar Kasianov dorea să rupă toate legăturile cu liderul rus, care devenea din ce în ce mai autoritar.

Kasianov, care se află în exil în Letonia de când Rusia a trimis tancuri în Ucraina în 2022, a declarat: „Am fost la Londra și am vorbit la Chatham House (n.red - grupul de reflecție), apoi la New York și am vorbit la Consiliul pentru Relații Externe. Putin a aflat că l-am criticat acolo. M-a sunat și mi-a spus: «Vino să mă vezi». M-am dus să-l văd și mi-a spus: «Păi, poate ar trebui să discutăm despre un loc de muncă pentru tine. Poate la o bancă?». I-am spus că mă retrag pentru a mă concentra pe viața mea privată și că nu am nevoie de nimic.”

După ce a refuzat oferta de muncă a lui Putin, liderul rus i-a sugerat că vor exista consecințe dacă va decide să se opună Kremlinului. „Mi-a spus: «Trebuie să știi că, dacă te implici în politica opoziției, te voi distruge oricum»”, a declarat Kasianov într-un interviu acordat sursei citate în apropiere de Riga, capitala Letoniei.

„El a mai spus: «Dacă ai vreo problemă cu serviciul fiscal, contactează-mă. Dar doar pe mine, personal.» Și când plecam, mi-a spus: «Îți amintești cum îți spun: «Misha două procente?»”.

Porecla făcea referire la zvonurile, niciodată confirmate, potrivit cărora Kasianov ar fi cerut o parte din profiturile afacerilor ilegale în timpul mandatului său. („Misha” este prescurtarea de la „Mihail” în limba rusă.)

„I-am răspuns: «Da, am auzit asta», iar Putin mi-a răspuns: «Știu că e o prostie, dar, cum se spune, nu iese fum fără foc, așa că ține minte asta». Apoi, mai târziu, a început să răspândească la televizor toate aceste calomnii despre cum aș fi luat mită.”

Luna trecută, Kremlinul l-a desemnat pe Kasianov drept „terorist și extremist” pentru opoziția sa față de regimul lui Putin. Măsura a fost luată la doar câteva săptămâni după ce el și alți membri ai Comitetului rus anti-război, un grup de disidenți exilați care se opun invaziei Ucrainei, au fost acuzați de Moscova că ar fi complotat pentru a-l răsturna cu forța pe Putin.

Serviciul de securitate FSB a afirmat, de asemenea, că grupul, printre membrii căruia se numără fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski și marele maestru de șah Garry Kasparov, a finanțat „unități naționaliste paramilitare” ucrainene. Toți ar putea fi condamnați la închisoare pe viață dacă vor fi extrădați la Moscova.

„Apogeul cinismului autorităților ruse”

Kasianov a respins acuzațiile și a insistat că este dedicat schimbării pașnice a regimului din Rusia, indiferent de cât timp ar dura acest proces. El a declarat: „Sunt împotriva revoluției și a vărsării de sânge. Da, va fi un proces îndelungat, având în vedere ceea ce se întâmplă astăzi în Rusia. Dar este singura cale posibilă. Alternativa este haosul.”

Kasianov are acum distincția deloc de invidiat de a fi singurul fost prim-ministru care a fost etichetat drept terorist de propria țară. El fusese deja catalogat drept „agent străin” de Rusia în 2023, un termen care a fost comparat cu „dușmanul poporului” din era sovietică, dar ultima mișcare a Moscovei a reprezentat o nouă escaladare.

„Acesta a fost apogeul cinismului autorităților ruse. Ei comit acte teroriste în Ucraina în fiecare zi, ucigând civili și distrugând infrastructura civilă, dar îi etichetează drept teroriști tocmai pe cei care spun adevărul despre ceea ce se întâmplă”, a afirmat el.

Kasianov a intrat în opoziție la scurt timp după acea ultimă conversație cu Putin din 2004. El a condus protestele pe măsură ce liderul rus își consolida puterea și a încercat chiar să candideze la președinție în 2008, dar a fost împiedicat de oficialii electorali loiali Kremlinului.

El a fost, de asemenea, unul dintre liderii Parnas, un partid liberal de opoziție pe care l-a cofondat împreună cu Boris Nemțov, viceprim-ministru în timpul mandatului lui Elțîn, care a devenit ulterior unul dintre cei mai proeminenți critici ai lui Putin. Nemțov a fost împușcat mortal în apropierea Pieței Roșii în 2015, într-un asasinat considerat de mulți ca fiind o răzbunare pentru activitățile sale de opoziție.

Pe măsură ce Putin se îndrepta spre autoritarism, Kasianov a primit numeroase amenințări cu moartea din partea grupurilor ultranaționaliste. În 2016, Ramzan Kadîrov, liderul loial Kremlinului din Cecenia, a postat un videoclip în care acesta apărea în vizorul unui lunetist.

În același an, un videoclip înregistrat în secret în care apărea având relații sexuale cu o femeie care nu era soția sa a fost difuzat la televiziunea națională. Kasianov a acuzat forțele de securitate ruse că îl supravegheau ilegal.

În ciuda represiunii tot mai intense împotriva disidenților, el și familia sa au rămas la Moscova până când bombele rusești au început să cadă asupra Kievului și noile legi draconice ale Kremlinului au transformat în infracțiune penală denunțarea atrocităților comise de trupele lui Putin în Ucraina. „Știam că nu voi putea să tac”, a spus el.

Citește și: Regimul Putin a lichidat cel mai vechi partid de opoziție din Rusia

„Autoritatea sa va începe să erodeze”

Considerat pe scară largă drept ultimul liberal din era Elțîn care a deținut puterea în Rusia, Kasianov a declarat că inițial credea că Putin împărtășea dorința sa ca Rusia să-și asigure locul în „lumea civilizată”.

Ulterior, a devenit îngrijorat de închiderea de către Putin a NTV, ultima mare stație de televiziune independentă din Rusia, în 2001, precum și de arestarea în 2003 a lui Hodorkovski, care denunțase corupția la nivel înalt.

„Cu toții credeam că Putin era convins că viitorul nostru era o Rusie democratică, cu economie de piață. Dar ulterior și-a arătat adevărata față: cea a unui fost ofițer KGB care nu era dedicat principiilor democratice, cu o mentalitate diferită și o viziune distorsionată asupra lumii”, a spus el.

Acesta a fost șocat și de decizia lui Putin de a pompa gaz otrăvitor într-un teatru din Moscova care fusese ocupat de teroriști ceceni în 2002. Peste 130 de ostatici au murit, în principal din cauza efectelor gazului. „Eu credeam că ar fi trebuit să purtăm negocieri, dar Putin a considerat că era necesar să-i lichideze pe toți teroriștii”, a spus el.

Plângerile sale cu privire la arestarea lui Hodorkovski au dus la o reacție vehementă din partea lui Putin, care le-a spus lui Kasianov și altor critici să „înceteze isteria”. Patru luni mai târziu, Putin l-a demis pe Kasianov din funcția de prim-ministru. Hodorkovski a fost eliberat din închisoare în 2013 și acum locuiește la Londra.

Deși Putin pare să aibă o poziție sigură la putere, Kasyanov a afirmat că o înfrângere în Ucraina l-ar face să pară un lider „slab” în ochii rușilor. „Dacă se va întâmpla acest lucru, autoritatea sa va începe să se erodeze”, a spus el. „Pentru ca acest lucru să se întâmple, Ucraina trebuie să fie sprijinită prin furnizarea de mai multe arme.”

Deși sancțiunile occidentale au afectat economia Rusiei, Putin a avut grijă să protejeze Moscova, cel mai bogat oraș al Rusiei, de efectele războiului.

În orașele și localitățile mai îndepărtate, plățile și salariile uriașe acordate soldaților care semnează contracte militare au compensat până acum orice nemulțumire legată de pierderile colosale suferite de Rusia în Ucraina.

„Putin îi cumpără. Sunt gata să meargă pe front, să ucidă și, eventual, să fie uciși”, a spus Kasianov. „El a otrăvit mințile generațiilor întregi de oameni cu propagandă și bani.”

Citește și:

În culisele mașinăriei de recrutare a lui Vladimir Putin: „O loterie cu risc ridicat. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic”

Editor : A.M.G.