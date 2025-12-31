Live TV

Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul

Vladimir Putin Foto Profimedia

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou adresat rușilor că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou! Credem în voi și în victoria noastră!”, a spus Putin.

El a menționat, de asemenea, că în minutele dinaintea Anului Nou, toți „simt trecerea timpului”, deoarece „viitorul este înainte”. Potrivit lui, acest viitor depinde de ruși înșiși. „Ne bazăm pe forțele noastre, pe cei care sunt alături de noi, care ne sunt apropiați și dragi, și suntem întotdeauna gata să le oferim sprijinul nostru. Un astfel de sprijin reciproc ne dă încrederea că toate planurile, speranțele și visurile noastre se vor împlini cu siguranță”, a spus Putin. El a adăugat că fiecare are propriile planuri, dar toate acestea „sunt indisolubil legate de soarta patriei noastre, de dorința sinceră de a-i aduce beneficii”. „Împreună suntem poporul Rusiei. Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi alcătuiesc noi capitole din istoria sa milenară. Iar soliditatea unității noastre determină suveranitatea și securitatea patriei, dezvoltarea și viitorul ei”, a subliniat dictatorul. La sfârșitul discursului, el le-a urat rușilor sănătate, fericire și „cu siguranță iubire”.

În total, discursul lui Putin a durat 3 minute și 21 de secunde. A fost cel mai scurt discurs de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina. În 2022, discursul a durat aproape 9 minute, în 2023 – 3 minute și 45 de secunde, iar în 2024 – tot aproximativ 9 minute. Anterior, Putin înregistra discursuri de 3-4 minute în 2018-2019.

