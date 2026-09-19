Vladimir Putin acuză Ucraina că nu e dispusă să se angajeze în negocieri: „Fac tot posibilul pentru a se asigura că nu va exista pace”

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Ucraina nu este dispusă să se angajeze în negocieri de pace autentice, susținând că Kievul ia măsuri concrete pentru a împiedica o soluționare diplomatică a conflictului, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei reuniuni a Comisiei militar-industriale a Rusiei, vineri, 18 septembrie, Putin a afirmat că apelurile Ucrainei la dialog diplomatic sunt ipocrite, a relatat agenția de știri de stat Interfax.

„Reprezentanții regimului de la Kiev, conducerea de la Kiev, vorbesc despre pace și propun reluarea așa-numitelor negocieri, dar ei înșiși comit astfel de crime, făcând tot posibilul pentru a se asigura că nu va exista nici pace, nici negocieri”, a afirmat liderul rus.

Liderul de la Kremlin a susținut că Moscova nu poate fi intimidată și a insistat că acțiunile recente ale Ucrainei demonstrează refuzul de a negocia. Declarațiile sale vin în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene asupra unor instalații din industria de apărare și de rafinare din vestul și centrul Rusiei, precum și a unor confruntări transfrontaliere repetate.

În ciuda acuzațiilor Kremlinului, oficialii ucraineni au prezentat în repetate rânduri inițiative diplomatice menite să pună capăt ostilităților, inclusiv propuneri privind un armistițiu necondiționat și discuții directe la nivel de lideri.

Cu toate acestea, Moscova a condiționat în mod constant orice angajament diplomatic de concesii politice de amploare, inclusiv recunoașterea internațională a anexărilor sale ilegale și cedarea de către Kiev a controlului asupra zonelor rămase din Donbas.

Afirmațiile lui Putin contrastează puternic cu evaluările făcute la începutul săptămânii de președintele Volodimir Zelenski, care a avertizat că liderul de la Kremlin rămâne, în esență, hotărât să distrugă suveranitatea Ucrainei, mai degrabă decât să soluționeze o dispută teritorială localizată.

Liderul ucrainean a afirmat că ambiția lui Putin depășește cu mult consolidarea teritoriului ocupat de pe linia frontului.

„Problema este că trebuie să-l facem pe Putin să-și schimbe părerea”, a spus Zelenski, răspunzând la propunerile de mediere ale SUA axate pe trasarea unor noi granițe teritoriale. „El are nevoie de Ucraina. Are nevoie ca Ucraina să facă parte din Rusia”.

Zelenski a subliniat că Kievul rămâne pregătit pentru o încetare necondiționată a ostilităților, în cazul în care Moscova va opri operațiunile de luptă de-a lungul liniei de contact existente, permițând mediatorilor internaționali să faciliteze negocierile diplomatice.

Cu toate acestea, el a respins categoric conceptul unui compromis „avantajos pentru toate părțile”, promovat de mediatorii externi, susținând că un război neprovocat, care a curmat viețile a sute de mii de oameni, nu poate aduce beneficii reciproce.

Președintele ucrainean și-a reafirmat disponibilitatea de a se întâlni direct cu Putin, în cazul în care o astfel de întrevedere ar putea duce la progrese concrete în direcția unei păci durabile, subliniind totodată că garanțiile solide de securitate din partea Occidentului rămân esențiale pentru a împiedica Rusia să profite de o pauză operațională pentru a pregăti viitoare ofensive.

Impasul diplomatic survine pe fondul unor informații potrivit cărora administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea încheierii unor acorduri comerciale preliminare cu Moscova înainte de a ajunge la un acord de pace definitiv.

Washingtonul analizează dacă încheierea unor acorduri economice bilaterale ar putea demonstra seriozitatea intenției de a iniția o resetare diplomatică pe termen lung și ar putea stimula elitele ruse să susțină încetarea războiului. Un oficial american a declarat pentru NYT că acordurile comerciale ar putea contribui la convingerea personalităților cu poziții radicale din anturajul lui Putin că Washingtonul urmărește crearea unui cadru bilateral constructiv.

Abordarea prospectivă ar marca o schimbare față de politica anterioară a SUA, care susținea că relațiile comerciale și normalizarea economică ar putea avea loc numai după ce Rusia va pune capăt agresiunii sale militare împotriva Ucrainei. Domeniile potențiale de cooperare menționate anterior de Moscova și Washington au inclus parteneriate în domeniul energetic, investiții în minerale critice, rute de tranzit în Arctica și asocieri în participațiune între companii.

În cadrul discuțiilor purtate la Moscova la începutul lunii septembrie între Putin și emisarii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, a confirmat că discuțiile au vizat potențiale proiecte comerciale de amploare, reciproc avantajoase, precum și concepte privind soluționarea conflictului.

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Editor : A.M.G.