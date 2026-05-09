Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Zelenski, dar pune o condiție

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev şi Moscova, transmit Reuters şi AFP.

După întrevederea de la Kremlin cu premierul slovac Robert Fico, şeful statului rus a spus că întâlnirea sa cu omologul ucrainean poate avea loc într-o ţară terţă, cu condiţia să fie convenit în prealabil un acord de pace.

El a adăugat că în opinia sa conflictul din Ucraina se îndreaptă spre final. Întrebat dacă doreşte să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuţiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schroder.

Pe de altă parte, Vladimir Putin şi-a exprimat speranţa că războiul din Iran se va încheia cât mai curând posibil, subliniind că dacă acest lucru nu se va întâmpla toată lumea va avea de pierdut.

Referitor la extinderea Uniunii Europene, liderul de la Kremlin a subliniat că ar fi „logic” ca Armenia să organizeze un referendum privind eventuala sa aderare la blocul comunitar.

