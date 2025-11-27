Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește despre represalii privind „furtul” activelor înghețate

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că guvernul său elaborează măsuri reciproce în cazul în care Uniunea Europeană decide să utilizeze valoarea în numerar a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina, scrie Politico.

„Guvernul Federației Ruse, la indicația mea, elaborează un pachet de măsuri reciproce în cazul în care acest lucru se va întâmpla”, a declarat Putin jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Bișkek, în Kîrgîstan.

Putin a afirmat că utilizarea activelor înghețate pentru finanțarea împrumutului ar fi echivalentă cu „furtul proprietății altcuiva” – o măsură care ar afecta poziția Europei pe scena internațională.

„Este clar că acest lucru va avea un impact negativ asupra sistemului financiar internațional”, a subliniat Putin. „Încrederea în zona euro va scădea, va cădea brusc.”

Putin a avertizat că Europa va trece printr-o „perioadă dificilă [din punct de vedere economic]”, având în vedere că cea mai mare economie a Europei, Germania, „se află în recesiune pentru al treilea an consecutiv”.

Comisia Europeană a afirmat în repetate rânduri că inițiativa nu va duce la confiscarea activelor, care sunt în prezent deținute de depozitarul financiar Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Măsura s-a lovit de opoziția Belgiei, care se teme de represalii din partea Rusiei.

În loc să confiște activele, UE ar împrumuta efectiv bani de la Euroclear și i-ar transfera la Kiev pentru a finanța apărarea împotriva forțelor ruse. Comisia va prezenta foarte curând proiectul de text juridic pentru împrumutul ucrainean de 140 de miliarde de euro, a declarat miercuri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Editor : B.E.