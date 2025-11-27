Live TV

Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește despre represalii privind „furtul” activelor înghețate

Data publicării:
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că guvernul său elaborează măsuri reciproce în cazul în care Uniunea Europeană decide să utilizeze valoarea în numerar a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina, scrie Politico.

„Guvernul Federației Ruse, la indicația mea, elaborează un pachet de măsuri reciproce în cazul în care acest lucru se va întâmpla”, a declarat Putin jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Bișkek, în Kîrgîstan.

Putin a afirmat că utilizarea activelor înghețate pentru finanțarea împrumutului ar fi echivalentă cu „furtul proprietății altcuiva” – o măsură care ar afecta poziția Europei pe scena internațională.

„Este clar că acest lucru va avea un impact negativ asupra sistemului financiar internațional”, a subliniat Putin. „Încrederea în zona euro va scădea, va cădea brusc.”

Putin a avertizat că Europa va trece printr-o „perioadă dificilă [din punct de vedere economic]”, având în vedere că cea mai mare economie a Europei, Germania, „se află în recesiune pentru al treilea an consecutiv”.

Comisia Europeană a afirmat în repetate rânduri că inițiativa nu va duce la confiscarea activelor, care sunt în prezent deținute de depozitarul financiar Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Măsura s-a lovit de opoziția Belgiei, care se teme de represalii din partea Rusiei.

În loc să confiște activele, UE ar împrumuta efectiv bani de la Euroclear și i-ar transfera la Kiev pentru a finanța apărarea împotriva forțelor ruse. Comisia va prezenta foarte curând proiectul de text juridic pentru împrumutul ucrainean de 140 de miliarde de euro, a declarat miercuri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Citește și:

Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”

VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
lukoil
5
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ezgif.com-gif-maker (4)
Opt inculpați în cazul bombardării podului Kerci au fost condamnați, în Rusia, la închisoare pe viață
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia
sanctiuni rusia
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
angela merkel
Angela Merkel s-a răzgândit: Vladimir Putin e de vină pentru războiul din Ucraina. Acum o lună, erau Polonia și țările baltice
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Ce spune despre nelămuririle din...
guvern
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la...
presa
Cancelaria premierului a făcut o comisie pentru cercetarea...
rafinarie de petrol
„Vom continua să vă otrăvim”. Ce spune Diana Buzoianu despre problema...
Ultimele știri
Direcția Silvică Arad, pierderi de 12 milioane de lei doar în primele șase luni ale lui 2025. Ministerul Mediului sesizează procurorii
Poliţist inculpat pentru proxenetism şi trafic de persoane. El a recrutat o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Europa
Curtea de Conturi: CJ Prahova a plătit peste 6 milioane de lei pentru lucrări neexecutate, facturi ilegale şi cotizaţii fără temei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic. Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Traseul ciclonului Adel în România. Zonele unde va ninge, unde sunt anunțate ploi abundente și cât de...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...