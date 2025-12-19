Live TV

Video Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace: „Ucraina nu este pregătită”

soldați pe front în ucraina
Război în Ucraina. Sursă foto: Reuters

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Reuters. Totuşi, potrivit EFE, Putin a afirmat că autorităţile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale.

„Vedem, simţim şi ştim despre anumite semnale, inclusiv de la Kiev, că sunt dispuşi să intre într-un fel de dialog”, a declarat Putin la începutul discursului său adresat presei şi publicului, transmis în direct la televiziune.

Putin a insistat că „Rusia este pregătită şi dispusă să pună capăt conflictului din Ucraina pe cale paşnică, pe baza principiilor pe care a spus că le-a stabilit la Ministerul de Externe în 2024”.

Totodată, Putin a salutat recentele câştiguri teritoriale ale armatei ruse în Ucraina, afirmând că forţele Moscovei „avansează de-a lungul întregului front”, în timp ce eforturile diplomatice intense conduse de Statele Unite vizează încetarea războiului.

„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact... inamicul se retrage în toate direcţiile”, a declarat Putin.

Preşedintele rus susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie. Evenimentul, intitulat „Rezultatele anului”, a combinat din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare.

