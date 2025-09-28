Vladimir Putin ar putea trimite în prima linie a frontului din Ucraina unitățile de tancuri ale Gărzii Naționale

Putin ar putea trimite pe linia frontului din Ucraina forțele sale de elită, unitățile de tancuri aparținând Gărzii Naționale, scrie Defense Express, care citează surse ale serviciilor secrete britanice.

Serviciul Federal al Gărzii Naționale al Federației Ruse (Rosgvardia), pe numele complet, este o unitate de elită, puternic militarizată. Rolul ei este de a apăra Moscova, însă este văzută mai mult drept garda personală a lui Vladimir Putin.

Rosgvardia are în componență mai multe unități de tancuri și armament greu, potrivit comandantului (și fostului bodyguard al președintelui rus Vladimir Putin), Viktor Zolotov, raportează Serviciul de Informații al Apărării din Marea Britanie.

Rosgvardia, cu un efectiv de până la 400.000 de oameni, raportează direct lui Vladimir Putin și nu face parte din Ministerul Apărării al Rusiei. Scopul său principal este de a asigura securitatea internă pentru a garanta continuitatea regimului rus.

Unitățile Rosgvardia au fost dislocate în Ucraina, jucând un rol important în operațiunile de securitate din zona din spate frontului. Unele unități au participat, foarte rar, și la luptele de pe linia frontului, în ciuda faptului că nu erau potrivite pentru aceste scenarii.

O dată cu întărirea Gărzii, este posibil ca situația să se schimbe și trupele să fie aruncate în prima linie, cel mai probabil pentru a rezolva anumite situații delicate.

Revolta Wagner și întărirea Gărzii Ruse

Decizia de a întări Garda Rusă cu armament greu, semnată de Vladimir Putin în august 2023, a urmat după revolta eșuată a Grupului Wagner din iunie 2023. În ciuda afirmației lui Viktor Zolotov că forța sa a avut o performanță „excelentă” în timpul revoltei, nu există dovezi că Rosgvardia ar fi întreprins vreo acțiune eficientă împotriva Grupului Wagner, de fapt exact genul de amenințare la adresa securității interne pe care a fost concepută să o reprime.

Crearea unităților de tancuri reprezintă o militarizare marcantă a Rosgvardia, îmbunătățind capacitatea acesteia de a face față amenințărilor militare și paramilitare la adresa securității regimului lui Vladimir Putin. De asemenea, demonstrează aproape cu certitudine încrederea continuă a Kremlinului în loialitatea Rosgvardia.

Probabil că au fost implicate mai puține trupe terestre și vehicule blindate decât în exercițiile anuale rusești anterioare, din cauza angajamentului puternic al Rusiei în invazia ilegală a Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard