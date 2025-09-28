Live TV

Vladimir Putin ar putea trimite în prima linie a frontului din Ucraina unitățile de tancuri ale Gărzii Naționale

Data publicării:
Tanc rusesc
Foto Profimedia

Putin ar putea trimite pe linia frontului din Ucraina forțele sale de elită, unitățile de tancuri aparținând Gărzii Naționale, scrie Defense Express, care citează surse ale serviciilor secrete britanice.

Serviciul Federal al Gărzii Naționale al Federației Ruse (Rosgvardia), pe numele complet, este o unitate de elită, puternic militarizată. Rolul ei este de a apăra Moscova, însă este văzută mai mult drept garda personală a lui Vladimir Putin.

Rosgvardia are în componență mai multe unități de tancuri și armament greu, potrivit comandantului (și fostului bodyguard al președintelui rus Vladimir Putin), Viktor Zolotov, raportează Serviciul de Informații al Apărării din Marea Britanie.

Rosgvardia, cu un efectiv de până la 400.000 de oameni, raportează direct lui Vladimir Putin și nu face parte din Ministerul Apărării al Rusiei. Scopul său principal este de a asigura securitatea internă pentru a garanta continuitatea regimului rus.

Unitățile Rosgvardia au fost dislocate în Ucraina, jucând un rol important în operațiunile de securitate din zona din spate frontului. Unele unități au participat, foarte rar, și la luptele de pe linia frontului, în ciuda faptului că nu erau potrivite pentru aceste scenarii.

O dată cu întărirea Gărzii, este posibil ca situația să se schimbe și trupele să fie aruncate în prima linie, cel mai probabil pentru a rezolva anumite situații delicate.
Revolta Wagner și întărirea Gărzii Ruse

Decizia de a întări Garda Rusă cu armament greu, semnată de Vladimir Putin în august 2023, a urmat după revolta eșuată a Grupului Wagner din iunie 2023. În ciuda afirmației lui Viktor Zolotov că forța sa a avut o performanță „excelentă” în timpul revoltei, nu există dovezi că Rosgvardia ar fi întreprins vreo acțiune eficientă împotriva Grupului Wagner, de fapt exact genul de amenințare la adresa securității interne pe care a fost concepută să o reprime.

Crearea unităților de tancuri reprezintă o militarizare marcantă a Rosgvardia, îmbunătățind capacitatea acesteia de a face față amenințărilor militare și paramilitare la adresa securității regimului lui Vladimir Putin. De asemenea, demonstrează aproape cu certitudine încrederea continuă a Kremlinului în loialitatea Rosgvardia.

Probabil că au fost implicate mai puține trupe terestre și vehicule blindate decât în exercițiile anuale rusești anterioare, din cauza angajamentului puternic al Rusiei în invazia ilegală a Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
femeie cu un colet in fata
2
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
profimedia-1041299348
5
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025: peste 75% de voturi numărate. Partidul Maiei...
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Digi Sport
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Dmitri Peskov
Reacția Kremlinului la amenințările lui Zelenski că va bombarda...
Criză carburant
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la...
politie moldova
Serviciile Secrete și Forțele Speciale din Republica Moldova au...
Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău...
Ultimele știri
Igor Dodon cheamă moldovenii la protest în fața Parlamentului, acuzând fraude la vot
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Cum a reacționat patronului de la FCSB
Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pavel Durov
La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova
Rachetă Tomahawk
Vicepreședintele JD Vance: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina
Lego3
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego
Depozite
Pentru a-și proteja depozitele de petrol, rușii folosesc o metodă controversată, utilizată și la tancuri la începutul războiului
maia sandu
Maia Sandu a dezvăluit cum încearcă oamenii lui Putin să fraudeze alegerile din Republica Moldova
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a...
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...